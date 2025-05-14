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На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы - РИА Новости, 14.05.2025
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На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы
На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы - РИА Новости, 14.05.2025
На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Профсоюзной улицы и Проспекта 60-летия Октября на юго-западе столицы, сообщил РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:18:00+03:00
2025-05-14T11:18:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Профсоюзной улицы и Проспекта 60-летия Октября на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - добавить современности и функциональности, обеспечить связанность территории, сохранив при этом ее важную транзитную функцию. Проект предусматривает и более четкое разделение пространства на транзитные и рекреационные зоны", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 35 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. "В ходе работ локально расширим тротуары и заменим их покрытие, площадь пешеходной зоны составит 225 тысяч квадратных метров. На проезжей части обновим 332,5 тысячи "квадратов" асфальта. Для пассажиров общественного транспорта установим 18 современных остановочных павильонов вместо устаревших и дополнительно оборудуем еще один. На улицах появятся энергосберегающие фонари, нерегулируемые переходы оснастим опорами контрастного освещения с ярким белым светом", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории планируется высадить более 1 тысячи взрослых деревьев и обустроить свыше 668 тысяч квадратных метров газона.
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы

В Москве начали благоустройство Профсоюзной улицы и Проспекта 60-летия Октября

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramБлагоустройство Профсоюзной улицы
Благоустройство Профсоюзной улицы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Благоустройство Профсоюзной улицы
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Профсоюзной улицы и Проспекта 60-летия Октября на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Основная задача - добавить современности и функциональности, обеспечить связанность территории, сохранив при этом ее важную транзитную функцию. Проект предусматривает и более четкое разделение пространства на транзитные и рекреационные зоны", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 35 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций.
"В ходе работ локально расширим тротуары и заменим их покрытие, площадь пешеходной зоны составит 225 тысяч квадратных метров. На проезжей части обновим 332,5 тысячи "квадратов" асфальта. Для пассажиров общественного транспорта установим 18 современных остановочных павильонов вместо устаревших и дополнительно оборудуем еще один. На улицах появятся энергосберегающие фонари, нерегулируемые переходы оснастим опорами контрастного освещения с ярким белым светом", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории планируется высадить более 1 тысячи взрослых деревьев и обустроить свыше 668 тысяч квадратных метров газона.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМоскваПетр Бирюков
 
 
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