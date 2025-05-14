https://ria.ru/20250514/moskva-2016835307.html

На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы

На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы - РИА Новости, 14.05.2025

На юго-западе Москвы приступили к благоустройству Профсоюзной улицы

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Профсоюзной улицы и Проспекта 60-летия Октября на юго-западе столицы, сообщил РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:18:00+03:00

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2025-05-14T11:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства Профсоюзной улицы и Проспекта 60-летия Октября на юго-западе столицы, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Основная задача - добавить современности и функциональности, обеспечить связанность территории, сохранив при этом ее важную транзитную функцию. Проект предусматривает и более четкое разделение пространства на транзитные и рекреационные зоны", - рассказал Бирюков. Заммэра пояснил, что воздушные линии уберут в кабельную канализацию протяженностью более 35 километров, что позволит улучшить визуальный облик пространства и обеспечить сохранность коммуникаций. "В ходе работ локально расширим тротуары и заменим их покрытие, площадь пешеходной зоны составит 225 тысяч квадратных метров. На проезжей части обновим 332,5 тысячи "квадратов" асфальта. Для пассажиров общественного транспорта установим 18 современных остановочных павильонов вместо устаревших и дополнительно оборудуем еще один. На улицах появятся энергосберегающие фонари, нерегулируемые переходы оснастим опорами контрастного освещения с ярким белым светом", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства. На территории планируется высадить более 1 тысячи взрослых деревьев и обустроить свыше 668 тысяч квадратных метров газона.

https://ria.ru/20250514/moskva-2016811801.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков