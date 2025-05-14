https://ria.ru/20250514/moshennichestvo-2016783567.html

В Госдуме рассказали о схеме перевыпуска SIM-карт умерших людей

В Госдуме рассказали о схеме перевыпуска SIM-карт умерших людей - РИА Новости, 14.05.2025

В Госдуме рассказали о схеме перевыпуска SIM-карт умерших людей

Мошенники стали использовать схему перевыпуска SIM-карт, принадлежавших умершим людям, что дает им доступ ко всему, что было связано с этим номером - от... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:22:00+03:00

2025-05-14T02:22:00+03:00

2025-05-14T02:22:00+03:00

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Мошенники стали использовать схему перевыпуска SIM-карт, принадлежавших умершим людям, что дает им доступ ко всему, что было связано с этим номером - от банковских сервисов до мессенджеров, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин. "Мошенники стали использовать схему перевыпуска SIM-карт, принадлежащих умершим людям. При помощи поддельных документов и информации, полученной из открытых источников или баз данных, злоумышленники обращаются к мобильным операторам и получают новый экземпляр SIM-карты с тем же номером. Это даёт им доступ ко всему, что было связано с этим номером - от банковских сервисов до мессенджеров", - сказал он. Депутат рассказал, что после активации SIM-карты мошенники получают возможность восстановить доступ к аккаунтам, где в качестве средства аутентификации использовался номер телефона. "Это особенно критично, если наследники ещё не успели закрыть банковские счета, отключить авторизацию по SMS или удалить аккаунты умершего. Через такие каналы злоумышленники могут вывести деньги, получить доступ к цифровым кошелькам или использовать личность умершего для дальнейших афер", - добавил парламентарий. По мнению Немкина, такие схемы часто становятся возможны из-за недостаточной верификации при выдаче дубликата SIM-карты. "В регионах, где контроль слабее, а цифровая грамотность населения ниже, подобные эпизоды проходят почти незаметно. Кроме того, родственники могут не сразу узнать о перевыпуске SIM-карты, так как номер, казалось бы, больше не используется", - подчеркнул он. По словам депутата, чтобы защититься от таких рисков, близким умершего стоит как можно скорее уведомить оператора связи о смерти владельца номера и потребовать его деактивации. "Также важно закрыть или переоформить все связанные цифровые и финансовые сервисы. В эпоху цифровой идентичности даже после смерти человека его данные могут быть использованы, и задача его близких - минимизировать эти риски", - посоветовал парламентарий.

https://ria.ru/20250222/ekspert-2000941032.html

https://ria.ru/20250428/mvd-2013885175.html

https://ria.ru/20250508/eksperty-2015840021.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф