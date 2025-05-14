https://ria.ru/20250514/moldaviya-2017001391.html

Власти Молдавии могут готовить фальсификацию итогов выборов, заявили в ПМР

Власти Молдавии могут готовить фальсификацию итогов выборов, заявили в ПМР - РИА Новости, 14.05.2025

Власти Молдавии могут готовить фальсификацию итогов выборов, заявили в ПМР

Власти Молдавии могут готовить фальсификацию итогов предстоящих парламентских выборов, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:28:00+03:00

2025-05-14T23:28:00+03:00

2025-05-14T23:29:00+03:00

в мире

молдавия

днестр

кишинев

майя санду

игорь гросу

приднестровская молдавская республика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg

ТИРАСПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Власти Молдавии могут готовить фальсификацию итогов предстоящих парламентских выборов, заявил РИА Новости депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов. Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что на предстоящих парламентских выборах власти республики не намерены открывать избирательные участки в Приднестровском регионе. Она отметила, что руководство страны не может в Приднестровье создать условия для свободных выборов, потому что этот регион не подконтролен конституционным властям Молдавии. "Власти Молдовы, чего нельзя исключать беспристрастному наблюдателю, могут готовить фальсификацию предстоящих парламентских выборов. Для этого им необходим тотальный контроль над всеми избирательными участками. Не забудем, что немало людей считают, что выборы президента Республики Молдова и итоги референдума в прошлом (2024 - ред.) году были также сфабрикованы", - сказал Сафонов. По словам депутата Верховного совета ПМР, основная масса жителей Приднестровья с паспортами Молдавии "терпеть не могут нынешний кишинёвский режим". Он считает, что молдавские власти в сложившейся ситуации будут делать ставку на фальсификацию результатов выборов с помощью "голосования диаспоры" и "голосования по почте". "Ни для одной из таких схем Приднестровье не подходит. Значит, со стороны Кишинёва могут быть провокации вроде "минирования" моста через Днестр в районе городов Рыбница-Резина, как это было во втором туре выборов президента Молдовы в 2024 году, или препятствования голосованию приднестровцев, как это было на прежних президентских выборах в Молдове в 2020 году со стороны нынешнего спикера высшего законодательного органа Молдовы Игоря Гросу", - сказал Сафонов. Парламентские выборы в Молдавии запланированы на 28 сентября. Традиционно для жителей Приднестровского региона открываются избирательные участки на правом берегу Днестра. Так, на последнем голосовании, которое состоялось в Молдавии 3 ноября, когда прошел второй тур президентских выборов, для жителей Левобережья было открыто 30 участков на правом берегу Днестра. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

https://ria.ru/20250513/pmr-2016678973.html

https://ria.ru/20250514/moldavija-2016908771.html

https://ria.ru/20250514/moldaviya-2016774629.html

молдавия

днестр

кишинев

приднестровская молдавская республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, днестр, кишинев, майя санду, игорь гросу, приднестровская молдавская республика