https://ria.ru/20250514/moldaviya-2016881501.html

Сторонники главы Гуцул устроили пикет в ее поддержку

Сторонники главы Гуцул устроили пикет в ее поддержку - РИА Новости, 14.05.2025

Сторонники главы Гуцул устроили пикет в ее поддержку

Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:06:00+03:00

2025-05-14T14:06:00+03:00

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в мире

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илан шор

московский комсомолец

задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Сторонники главы Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгении Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор", передает корреспондент РИА Новости. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. Люди сканируют "Победа", "Евгения, наш башкан (глава Гагаузии)". В руках у них транспаранты с надписями: "Мы вместе с Евгенией Гуцул". Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250514/moldaviya-2016774629.html

https://ria.ru/20250513/gutsul-2016709329.html

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Пикет сторонников главы Гагаузии у здания суда в Кишиневе Сторонники главы Гагаузии организовали пикет в ее поддержку у здания суда Кишинева, передает корреспондент РИА Новости. Здесь сегодня продолжится рассмотрение дела, в рамках которого Гуцул обвиняют в причастности к финансированию запрещенной в Молдавии партии "Шор". Люди в ходе акции скандируют "Победа", "Евгения, наш башкан (глава Гагаузии)". Партия "Шор" названа по имени ее основателя – Илана Шора. Когда суд принял решение о ее запрете, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозицию. 2025-05-14T14:06 true PT0M18S

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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул