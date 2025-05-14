https://ria.ru/20250514/moldavija-2016908771.html

В Молдавии хотят ускорить вынесение решения суда по делу Гуцул

В Молдавии хотят ускорить вынесение решения суда по делу Гуцул - РИА Новости, 14.05.2025

В Молдавии хотят ускорить вынесение решения суда по делу Гуцул

Власти Молдавии хотят ускорить вынесение решения суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул якобы о ее причастности к финансированию запрещенной в стране партии... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:40:00+03:00

2025-05-14T15:40:00+03:00

2025-05-14T15:40:00+03:00

в мире

молдавия

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илан шор

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задержание главы гагаузии гуцул

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Власти Молдавии хотят ускорить вынесение решения суда по делу главы Гагаузии Евгении Гуцул якобы о ее причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор", чтобы успеть до осенних парламентских выборов, заявил представитель блока "Победа" Юрий Витнянский на пикете в поддержку руководителя автономии. Гуцул была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована на 20 суток. Прокуратура обвиняет главу Гагаузии в финансировании партии "Шор", признанной в республике неконституционной. Первоначально суд постановил, что Гуцул должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля мера пресечения была изменена на домашний арест сроком на 30 дней. В понедельник суд в Кишиневе продлил ей домашний арест еще на 30 суток, до 13 июня, сторона защиты опротестует это решение. В среду сторонники Евгении Гуцул в очередной раз организовали пикет в ее поддержку перед зданием суда Кишинева, где продолжилось рассмотрение дела о якобы ее причастности к финансированию запрещенной в стране партии "Шор". "На этой неделе несколько заседаний. На следующей неделе также. Они пытаются все сделать, чтобы ускорить процесс, максимально быстро закончить его. Они хотят вынести решение до выборов. Выборы близко, и у них начинается агония", - сказал Витнянский перед собравшимися. Он напомнил, что сторонники не раз собирались у здания суда на пикеты. "Мы здесь несколько раз говорили о том, что мир меняется. И во всем мире нынешние молдавские власти с каждым днем все больше и больше теряют международную поддержку", - подчеркнул активист. Партия "Шор", названная по фамилии ее основателя - молдавского политика и бизнесмена Илана Шора, была признана в Молдавии неконституционной в 2023 году. Ряд бывших членов партии, включая главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул, проходят по делу о ее финансировании. Когда КС принял решение о запрете партии, руководство политсилы настаивало, что власти Молдавии пытаются использовать суд для давления на оппозиционных политиков. Лидер партии Илан Шор настаивал, что в деятельности политформирования не было ничего незаконного. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". Давление идет и на молдавскую церковь, являющуюся самоуправляемой частью Русской православной церкви: кишиневские власти дважды не позволили представителю Молдавской православной церкви архиепископу Маркеллу отправиться в Израиль за Благодатным огнем. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250514/moldaviya-2016774629.html

https://ria.ru/20250514/moldaviya-2016881501.html

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в мире, молдавия, евгения гуцул, илан шор, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул