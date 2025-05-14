https://ria.ru/20250514/moldavija-2016775626.html
Евроинтеграция ведет Молдавию к кризису, заявили в Росконгрессе
Евроинтеграция ведет Молдавию к кризису, заявили в Росконгрессе - РИА Новости, 14.05.2025
Евроинтеграция ведет Молдавию к кризису, заявили в Росконгрессе
Евроинтеграция и отказ от экономических связей со странами СНГ ведет экономику Молдавии к кризису, - такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "На пути к РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:16:00+03:00
2025-05-14T00:16:00+03:00
2025-05-14T00:16:00+03:00
экономика
молдавия
украина
европа
евросоюз
снг
всемирный банк
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Евроинтеграция и отказ от экономических связей со странами СНГ ведет экономику Молдавии к кризису, - такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "На пути к дезинтеграции: как иностранные интересы разрушают Молдавию", с которым ознакомилось РИА Новости. "Смещение внешнеторговых связей Молдавии в сторону ЕС с одновременным сокращением связей со странами СНГ не привело к экономическому росту, а, напротив, усугубило структурные проблемы экономики и увеличило торговый дефицит страны", – говорится в документе. Авторы отмечают, что экономика Молдавии в настоящее время находится в состоянии стагнации. По данным Всемирного банка, рост ВВП страны в 2024 году составил всего 0,1%, а прогноз на 2025 год был понижен до 0,9%. При этом сельскохозяйственный сектор обрушился на 19%, промышленное производство также показывает отрицательную динамику. А во второй половине 2024 года уже наблюдалась техническая рецессия: снижение ВВП два квартала подряд. Особую обеспокоенность экспертов вызывает ситуация во внешней торговле. "Торговый дефицит Молдавии вырос на 39,9% в годовом исчислении за первые два месяца 2025 года, превысив 1 миллиард долларов. За этот период экспорт сократился на 14,8%, в то время как импорт увеличился на 16%", - говорится в документе. Структура внешнеторгового оборота Молдавии при этом претерпела значительные изменения: если в начале 2010-х годов торговля была более сбалансирована между странами СНГ и Европейским союзом, то к 2024 году наблюдается явный перекос в сторону ЕС. Дополнительные трудности для Молдавии создало прекращение транзита российского газа через Украину, что вынудило страну перейти на более дорогие источники энергии. В результате около трети населения сообщают о невозможности обеспечить достаточное отопление жилья, что является одним из самых высоких показателей в Европе, отмечают авторы доклада. Всемирный банк рекомендовал Молдавии активнее интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости, особенно в фармацевтических и автомобильных секторах. Однако эксперты "Росконгресса" отмечают, что эти цепочки полностью контролируются игроками либо с низкими затратами, включая зарплаты, либо с высокой квалификацией и производительностью труда. Это затрудняет конкуренцию для таких стран, как Молдавия.
https://ria.ru/20250514/moldaviya-2016774629.html
https://ria.ru/20240901/moldavija-1969827976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, украина, европа, евросоюз, снг, всемирный банк
Экономика, Молдавия, Украина, Европа, Евросоюз, СНГ, Всемирный банк
Евроинтеграция ведет Молдавию к кризису, заявили в Росконгрессе
Росконгресс: евроинтеграция ведет экономику Молдавии к кризису
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Евроинтеграция и отказ от экономических связей со странами СНГ ведет экономику Молдавии к кризису, - такие выводы содержатся в докладе "Росконгресса" "На пути к дезинтеграции: как иностранные интересы разрушают Молдавию", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Смещение внешнеторговых связей Молдавии
в сторону ЕС
с одновременным сокращением связей со странами СНГ
не привело к экономическому росту, а, напротив, усугубило структурные проблемы экономики и увеличило торговый дефицит страны", – говорится в документе.
Авторы отмечают, что экономика Молдавии в настоящее время находится в состоянии стагнации. По данным Всемирного банка
, рост ВВП страны в 2024 году составил всего 0,1%, а прогноз на 2025 год был понижен до 0,9%. При этом сельскохозяйственный сектор обрушился на 19%, промышленное производство также показывает отрицательную динамику. А во второй половине 2024 года уже наблюдалась техническая рецессия: снижение ВВП два квартала подряд.
Особую обеспокоенность экспертов вызывает ситуация во внешней торговле. "Торговый дефицит Молдавии вырос на 39,9% в годовом исчислении за первые два месяца 2025 года, превысив 1 миллиард долларов. За этот период экспорт сократился на 14,8%, в то время как импорт увеличился на 16%", - говорится в документе.
Структура внешнеторгового оборота Молдавии при этом претерпела значительные изменения: если в начале 2010-х годов торговля была более сбалансирована между странами СНГ и Европейским союзом, то к 2024 году наблюдается явный перекос в сторону ЕС.
Дополнительные трудности для Молдавии создало прекращение транзита российского газа через Украину
, что вынудило страну перейти на более дорогие источники энергии. В результате около трети населения сообщают о невозможности обеспечить достаточное отопление жилья, что является одним из самых высоких показателей в Европе
, отмечают авторы доклада.
Всемирный банк рекомендовал Молдавии активнее интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости, особенно в фармацевтических и автомобильных секторах. Однако эксперты "Росконгресса" отмечают, что эти цепочки полностью контролируются игроками либо с низкими затратами, включая зарплаты, либо с высокой квалификацией и производительностью труда. Это затрудняет конкуренцию для таких стран, как Молдавия.