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ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск - РИА Новости, 14.05.2025
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:16:00+03:00
2025-05-14T12:16:00+03:00
2025-05-14T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васютинское, Веролюбовка, Александро-Шультино, Дружковка, Иванополье, Заря, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.
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россия, северск, дружковка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Россия, Специальная военная операция на Украине, Северск, Дружковка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск
МО: ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск