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ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск - РИА Новости, 14.05.2025

ВСУ потеряли до 220 боевиков в зоне действия "Южной" группировки войск

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:16:00+03:00

2025-05-14T12:16:00+03:00

2025-05-14T12:18:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

северск

дружковка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Васютинское, Веролюбовка, Александро-Шультино, Дружковка, Иванополье, Заря, Дылеевка и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, украинские войска потеряли до 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей и орудие полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

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россия, северск, дружковка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия