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Митрополит Иларион уверен в слежке враждебных России спецслужб - РИА Новости, 14.05.2025
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Религия
 
21:54 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/mitropolit-2016991819.html
Митрополит Иларион уверен в слежке враждебных России спецслужб
Митрополит Иларион уверен в слежке враждебных России спецслужб - РИА Новости, 14.05.2025
Митрополит Иларион уверен в слежке враждебных России спецслужб
Митрополит Иларион (Алфеев) не сомневается, что враждебные России спецслужбы следят и следили за ним во время руководства Будапештско-Венгерской епархией,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:54:00+03:00
2025-05-14T21:54:00+03:00
религия
карловы вары
чехия
митрополит иларион (алфеев)
русская православная церковь
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев) не сомневается, что враждебные России спецслужбы следят и следили за ним во время руководства Будапештско-Венгерской епархией, сказал он РИА Новости, комментируя публикацию на венгерском ресурсе. Венгерский информационный ресурс Telex ранее в среду сообщил, что один из двух украинских дипломатов, высланных из Венгрии за шпионаж, установил слежку за митрополитом Иларионом в то время, когда тот возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию Русской православной церкви (РПЦ). "В том, что я находился и продолжаю находиться под бдительным контролем враждебных России спецслужб, я не сомневаюсь. Их деятельностью можно объяснить многое из того, что происходило со мной в последнее время", – сказал митрополит Иларион РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать публикацию венгерского ресурса. Оба высланных дипломата, как сообщил Telex, работали в украинском посольстве первыми секретарями. Официально Дмитрий К. был дипломатом, занимавшимся политическими и культурными вопросами, а Юрий К. занимался экономическими вопросами, но на самом деле они были тайными сотрудниками украинской гражданской разведки. По данным издания, одним из объектов разведывательной деятельности Дмитрия К. был митрополит Иларион. Митрополит Иларион напомнил в беседе с РИА Новости, что недовольство властей Украины его деятельностью проявилось еще в 2014 году, когда ему запретили въезд в страну. Об этом он узнал, приехав в должности председателя Отдела внешних церковных связей в Днепропетровск по поручению патриарха Кирилла для награждения церковным орденом местного митрополита. Тогда митрополита Илариона не пропустили через границу - и награждение состоялось в зале ожидания аэропорта, после чего архиерей РПЦ был депортирован в Россию. Этот случай получил широкий резонанс, МИД России выразил озабоченность и потребовал от киевских властей объяснений столь неуважительного отношения к священнослужителю высокого духовного сана и принесения извинений, но ни объяснений, ни извинений не последовало. После назначения митрополита Илариона в Будапешт украинские власти 23 января 2023 года включили его, наряду с патриархом Кириллом, в санкционный список, запретив ему въезд на территорию Украины еще на тридцать лет. В начале января 2024 года, когда Венгерской епархией РПЦ управлял митрополит Иларион, из епархиального дома в Будапеште, как сообщалось ранее, похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК – и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки. Впоследствии в "Новой газете Европа" (Минюст РФ внес ее в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) были опубликованы несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ Сузуки о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, заявил он. В октябре 2024 года митрополит Иларион сообщил РИА Новости, что результаты обнародованной судебно-технической экспертизы фрагментов аудио- и видеоматериалов, опубликованных для обвинений в его адрес, свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей. В декабре 2024 года синод РПЦ освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и определил дальнейшим местом служения одному из известнейших иерархов храм Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.
https://ria.ru/20250514/vengrija-2016966170.html
https://ria.ru/20241017/ekspertiza-1978589115.html
https://ria.ru/20250509/vengrija-2016045955.html
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карловы вары, чехия, митрополит иларион (алфеев), русская православная церковь
Религия, Карловы Вары, Чехия, Митрополит Иларион (Алфеев), Русская православная церковь
Митрополит Иларион уверен в слежке враждебных России спецслужб

Митрополит Иларион заявил, что за ним следили враждебные России спецслужбы

© предоставлено ОВЦС МПМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© предоставлено ОВЦС МП
Митрополит Иларион. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев) не сомневается, что враждебные России спецслужбы следят и следили за ним во время руководства Будапештско-Венгерской епархией, сказал он РИА Новости, комментируя публикацию на венгерском ресурсе.
Венгерский информационный ресурс Telex ранее в среду сообщил, что один из двух украинских дипломатов, высланных из Венгрии за шпионаж, установил слежку за митрополитом Иларионом в то время, когда тот возглавлял Будапештско-Венгерскую епархию Русской православной церкви (РПЦ).
Здание парламента Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Венгрии раскрыли имена украинских шпионов
Вчера, 19:01
"В том, что я находился и продолжаю находиться под бдительным контролем враждебных России спецслужб, я не сомневаюсь. Их деятельностью можно объяснить многое из того, что происходило со мной в последнее время", – сказал митрополит Иларион РИА Новости в ответ на просьбу прокомментировать публикацию венгерского ресурса.
Оба высланных дипломата, как сообщил Telex, работали в украинском посольстве первыми секретарями. Официально Дмитрий К. был дипломатом, занимавшимся политическими и культурными вопросами, а Юрий К. занимался экономическими вопросами, но на самом деле они были тайными сотрудниками украинской гражданской разведки. По данным издания, одним из объектов разведывательной деятельности Дмитрия К. был митрополит Иларион.
Митрополит Иларион напомнил в беседе с РИА Новости, что недовольство властей Украины его деятельностью проявилось еще в 2014 году, когда ему запретили въезд в страну. Об этом он узнал, приехав в должности председателя Отдела внешних церковных связей в Днепропетровск по поручению патриарха Кирилла для награждения церковным орденом местного митрополита. Тогда митрополита Илариона не пропустили через границу - и награждение состоялось в зале ожидания аэропорта, после чего архиерей РПЦ был депортирован в Россию. Этот случай получил широкий резонанс, МИД России выразил озабоченность и потребовал от киевских властей объяснений столь неуважительного отношения к священнослужителю высокого духовного сана и принесения извинений, но ни объяснений, ни извинений не последовало. После назначения митрополита Илариона в Будапешт украинские власти 23 января 2023 года включили его, наряду с патриархом Кириллом, в санкционный список, запретив ему въезд на территорию Украины еще на тридцать лет.
В начале января 2024 года, когда Венгерской епархией РПЦ управлял митрополит Иларион, из епархиального дома в Будапеште, как сообщалось ранее, похитили деньги и ценные вещи на крупную сумму. В помещении, где произошла кража, провели обыск, сняли отпечатки пальцев, взяли образцы ДНК – и венгерская полиция объявила в розыск бывшего иподиакона митрополита Илариона Георгия Сузуки.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Митрополит Иларион: экспертиза признала "доказательства" Сузуки фальшивкой
17 октября 2024, 18:52
Впоследствии в "Новой газете Европа" (Минюст РФ внес ее в перечень организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ) были опубликованы несколько предоставленных Сузуки аудиозаписей его бесед с митрополитом, а также рассказ Сузуки о якобы имевших место домогательствах со стороны главы епархии. Обвинения со стороны Сузуки митрополит назвал несостоятельными и выразил готовность оспаривать их в суде. Подлинность сделанных записей, отсутствие в них фальсификации или монтажа также должна быть доказана судом, заявил он.
В октябре 2024 года митрополит Иларион сообщил РИА Новости, что результаты обнародованной судебно-технической экспертизы фрагментов аудио- и видеоматериалов, опубликованных для обвинений в его адрес, свидетельствуют об обработке файлов и недостоверности записей.
В декабре 2024 года синод РПЦ освободил митрополита Илариона (Алфеева) от управления Будапештско-Венгерской епархией и определил дальнейшим местом служения одному из известнейших иерархов храм Петра и Павла в Карловых Варах в Чехии.
Флаг Венгрии в Будапеште - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
В Венгрии раскритиковали заявление СБУ о двух шпионах
9 мая, 14:34
 
РелигияКарловы ВарыЧехияМитрополит Иларион (Алфеев)Русская православная церковь
 
 
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