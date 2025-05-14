https://ria.ru/20250514/mir-2016922551.html

В ООН рассказали, на что живет более трети населения мира

В ООН рассказали, на что живет более трети населения мира - РИА Новости, 14.05.2025

В ООН рассказали, на что живет более трети населения мира

Более трети населения мира живет на два-шесть долларов в день, заявил директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:35:00+03:00

2025-05-14T16:35:00+03:00

2025-05-14T16:35:00+03:00

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Более трети населения мира живет на два-шесть долларов в день, заявил директор информационного центра ООН в Москве Владимир Кузнецов. "Несмотря на значительные успехи сокращения нищеты в ряде регионов, многие люди балансируют на грани бедности. Около 2,8 миллиарда человек - более трети населения планеты - живут на 2-6 долларов в день", - сказал он на сессии форума "Россия - Исламский мир. KazanForum". По его словам, экономическую неопределенность усугубляет широко распространенная нестабильность с занятостью: около 60% населения мира обеспокоены тем, что могут потерять работу и не найти новую. "Большинство населения мира - 65% - проживают в странах, где растет неравенство доходов. Это во многом обусловлено более широким неравенством, как раса, каста, место рождения и семейное происхождение", - добавил Кузнецов. Он отметил, что растущее неравенство подрывает доверие к институтам власти: "По опросам, более половины населения мира не доверяет своим правительствам". Международный экономический форум "Россия - исламский мир: KazanForum" проходит с 13 по 18 мая в Казани. РИА Новости выступает генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250514/ssha-2016865614.html

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