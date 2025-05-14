https://ria.ru/20250514/minzdrav-2016962677.html

Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке

Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке - РИА Новости, 14.05.2025

Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке

Министерство здравоохранения России предложило не относить к коммерческой тайне данные о наличии и количестве в составе табачных изделий вредных ингредиентов,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:45:00+03:00

2025-05-14T18:45:00+03:00

2025-05-14T18:47:00+03:00

общество

россия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило не относить к коммерческой тайне данные о наличии и количестве в составе табачных изделий вредных ингредиентов, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", - говорится в законопроекте. Отмечается, что принятие и реализация законопроекта направлены на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержки семьи. "Потребление табака и иной никотинсодержащей продукции является причиной возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности граждан Российской Федерации, создавая социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом", - говорится в тексте. Отмечается, что потребление табачной продукции является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе различных видов онкологии, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, потери слуха, слепоты, а также приводит к бесплодию, выкидышам и импотенции, другим тяжелым последствиям. "Таким образом, последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.

https://ria.ru/20250319/tabak-2005992506.html

https://ria.ru/20250303/import-2002647591.html

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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)