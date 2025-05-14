Рейтинг@Mail.ru
Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:45 14.05.2025 (обновлено: 18:47 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/minzdrav-2016962677.html
Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке
Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке - РИА Новости, 14.05.2025
Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке
Министерство здравоохранения России предложило не относить к коммерческой тайне данные о наличии и количестве в составе табачных изделий вредных ингредиентов,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:45:00+03:00
2025-05-14T18:47:00+03:00
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799179_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_1f55debdd47c648e7bcaaa490685d254.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило не относить к коммерческой тайне данные о наличии и количестве в составе табачных изделий вредных ингредиентов, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов. "Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", - говорится в законопроекте. Отмечается, что принятие и реализация законопроекта направлены на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержки семьи. "Потребление табака и иной никотинсодержащей продукции является причиной возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности граждан Российской Федерации, создавая социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом", - говорится в тексте. Отмечается, что потребление табачной продукции является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе различных видов онкологии, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, потери слуха, слепоты, а также приводит к бесплодию, выкидышам и импотенции, другим тяжелым последствиям. "Таким образом, последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250319/tabak-2005992506.html
https://ria.ru/20250303/import-2002647591.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799179_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_a5deaa038fff7d6f8e2506e2b2782712.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Минздрав предложил не относить к коммерческой тайне данные о табаке

Минздрав предложил не скрывать данные о вредных ингредиентах в табачных изделиях

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкМужчина курит сигарету
Мужчина курит сигарету - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Мужчина курит сигарету. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Министерство здравоохранения России предложило не относить к коммерческой тайне данные о наличии и количестве в составе табачных изделий вредных ингредиентов, говорится в законопроекте, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.
"Законопроектом предлагается отнести к информации, которая не может составлять коммерческую тайну, данные о наличии и количестве в составе табачных изделий и никотинсодержащей продукции ингредиентов, приводящих к усилению никотиновой зависимости, оказывающих токсическое воздействие, имеющих канцерогенные, мутагенные, репротоксические свойства, либо приобретающие такие свойства в результате их нагревания и (или) тления", - говорится в законопроекте.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Госдума одобрила проект о внесудебной блокировке сайтов с продажами табака
19 марта, 15:25
Отмечается, что принятие и реализация законопроекта направлены на достижение цели по сохранению населения, укреплению здоровья и повышению благополучия людей, поддержки семьи.
"Потребление табака и иной никотинсодержащей продукции является причиной возникновения заболеваний, приводящих к инвалидности и преждевременной смертности граждан Российской Федерации, создавая социально-экономическое бремя для системы здравоохранения и общества в целом", - говорится в тексте.
Отмечается, что потребление табачной продукции является одним из основных факторов риска развития целого ряда хронических заболеваний, в том числе различных видов онкологии, болезней органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, потери слуха, слепоты, а также приводит к бесплодию, выкидышам и импотенции, другим тяжелым последствиям.
"Таким образом, последствия реализации законопроекта будут выражаться в улучшении демографической и социально-экономической ситуации в Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке.
Цех производства сигарет - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Россия второй месяц подряд импортирует крупные партии табака из Японии
3 марта, 04:08
 
ОбществоРоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала