https://ria.ru/20250514/mikhaylovka-2016850148.html
ВС России освободили Михайловку в ДНР
ВС России освободили Михайловку в ДНР - РИА Новости, 14.05.2025
ВС России освободили Михайловку в ДНР
Группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:13:00+03:00
2025-05-14T12:13:00+03:00
2025-05-14T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" освободила населённый пункт Михайловка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Решительными действиями подразделений группировки войск "Центр" освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства.
https://ria.ru/20250514/ssha-2016850616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Михайловку в ДНР
Минобороны сообщило об освобождении Михайловки в ДНР