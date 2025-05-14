https://ria.ru/20250514/mid-2016951646.html

МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности

МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности - РИА Новости, 14.05.2025

МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности

Двусторонних контактов в сфере информационной безопасности у России и США нет, при этом сами каналы поддержания такого диалога сохраняются, заявил... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:55:00+03:00

2025-05-14T17:55:00+03:00

2025-05-14T19:05:00+03:00

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

артур люкманов

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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Двусторонних контактов в сфере информационной безопасности у России и США нет, при этом сами каналы поддержания такого диалога сохраняются, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.“Нет, у нас не происходит прямых контактов. Контакты в сфере информационной безопасности были свернуты предыдущей администрацией (США - ред.). Они были свернуты, но при этом сами каналы поддержания таких обсуждений сохраняются как по линии дипломатических ведомств, так и по линии наших компетентных ведомств. А также всем известная линия Кремль - Белый дом”, - сказал Люкманов журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".По его словам, эти каналы могут и должны использоваться."Они работоспособны (каналы диалога - ред.), и они, конечно, могут и должны использоваться в интересах восстановления этого диалога по нашей теме, налаживания отношений и, конечно, в идеале - сотрудничества в борьбе с киберпреступностью", - подчеркнул Люкманов.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.

https://ria.ru/20250514/rossija-2016916435.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), артур люкманов