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МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности - РИА Новости, 14.05.2025
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17:55 14.05.2025 (обновлено: 19:05 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/mid-2016951646.html
МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности
МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности - РИА Новости, 14.05.2025
МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности
Двусторонних контактов в сфере информационной безопасности у России и США нет, при этом сами каналы поддержания такого диалога сохраняются, заявил... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:55:00+03:00
2025-05-14T19:05:00+03:00
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
артур люкманов
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Двусторонних контактов в сфере информационной безопасности у России и США нет, при этом сами каналы поддержания такого диалога сохраняются, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.“Нет, у нас не происходит прямых контактов. Контакты в сфере информационной безопасности были свернуты предыдущей администрацией (США - ред.). Они были свернуты, но при этом сами каналы поддержания таких обсуждений сохраняются как по линии дипломатических ведомств, так и по линии наших компетентных ведомств. А также всем известная линия Кремль - Белый дом”, - сказал Люкманов журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".По его словам, эти каналы могут и должны использоваться."Они работоспособны (каналы диалога - ред.), и они, конечно, могут и должны использоваться в интересах восстановления этого диалога по нашей теме, налаживания отношений и, конечно, в идеале - сотрудничества в борьбе с киберпреступностью", - подчеркнул Люкманов.РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), артур люкманов
США, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Артур Люкманов
МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности

МИД: у РФ и США нет контактов по инфобезопасности, но каналы диалога сохранены

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкАртур Люкманов на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Артур Люкманов на XVI Международном экономическом форуме Россия – Исламский мир: КаzanForum - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
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Артур Люкманов на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Двусторонних контактов в сфере информационной безопасности у России и США нет, при этом сами каналы поддержания такого диалога сохраняются, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
«
“Нет, у нас не происходит прямых контактов. Контакты в сфере информационной безопасности были свернуты предыдущей администрацией (США - ред.). Они были свернуты, но при этом сами каналы поддержания таких обсуждений сохраняются как по линии дипломатических ведомств, так и по линии наших компетентных ведомств. А также всем известная линия Кремль - Белый дом”, - сказал Люкманов журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
По его словам, эти каналы могут и должны использоваться.
"Они работоспособны (каналы диалога - ред.), и они, конечно, могут и должны использоваться в интересах восстановления этого диалога по нашей теме, налаживания отношений и, конечно, в идеале - сотрудничества в борьбе с киберпреступностью", - подчеркнул Люкманов.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.
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Россия планирует разработку дополнительного протокола по киберпреступности
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СШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Артур Люкманов
 
 
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