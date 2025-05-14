МИД заявил об отсутствии контактов с США по информационной безопасности
МИД: у РФ и США нет контактов по инфобезопасности, но каналы диалога сохранены
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкАртур Люкманов на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
Артур Люкманов на XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: КаzanForum"
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КАЗАНЬ, 14 мая - РИА Новости. Двусторонних контактов в сфере информационной безопасности у России и США нет, при этом сами каналы поддержания такого диалога сохраняются, заявил спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
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“Нет, у нас не происходит прямых контактов. Контакты в сфере информационной безопасности были свернуты предыдущей администрацией (США - ред.). Они были свернуты, но при этом сами каналы поддержания таких обсуждений сохраняются как по линии дипломатических ведомств, так и по линии наших компетентных ведомств. А также всем известная линия Кремль - Белый дом”, - сказал Люкманов журналистам на полях Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
По его словам, эти каналы могут и должны использоваться.
"Они работоспособны (каналы диалога - ред.), и они, конечно, могут и должны использоваться в интересах восстановления этого диалога по нашей теме, налаживания отношений и, конечно, в идеале - сотрудничества в борьбе с киберпреступностью", - подчеркнул Люкманов.
РИА Новости выступает Генеральным медиапартнером и фотохостом форума.