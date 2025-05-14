Рейтинг@Mail.ru
Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:09 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/merts-2016916927.html
Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц
Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц - РИА Новости, 14.05.2025
Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц
Исход украинского конфликта станет решающим не только для Украины, на кону миропорядок всей Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе обращения... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:09:00+03:00
2025-05-14T16:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
европа
фридрих мерц
эммануэль макрон
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015338334_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_6515641725e9a6d3e8e8b542139f61e7.jpg
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Исход украинского конфликта станет решающим не только для Украины, на кону миропорядок всей Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе обращения правительства в немецком парламенте. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. "На Украине на кону миропорядок всего нашего континента. В этой исторической и решающей ситуации Европа должна быть более едина, чем когда либо", - заявил он. Речь Мерца транслировалась на сайте бундестага. Мерц утверждает, что исход украинского конфликта будет решающим не только для Украины, но решит также, будет ли в будущем действовать право и закон по всей Европе. Также политик в очередной раз заявил, что ФРГ и далее будет поддерживать Украину. "Мы не участник конфликта и никогда им не станем, но мы и не непричастные третьи лица или нейтральные посредники", - подчеркнул он. В середине апреля нынешний канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250514/merts-2016712452.html
https://ria.ru/20250513/zakharova-2016666336.html
https://ria.ru/20250512/merts-2016580749.html
россия
украина
европа
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/06/2015338334_73:0:1406:1000_1920x0_80_0_0_edb2d2bf7049d4e6233e7171534b44ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, европа, фридрих мерц, эммануэль макрон, дмитрий песков, нато, ard, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Европа, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, НАТО, ARD, Германия
Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц

Канцлер ФРГ Мерц: исход украинского конфликта станет решающим для всей Европы

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Исход украинского конфликта станет решающим не только для Украины, на кону миропорядок всей Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе обращения правительства в немецком парламенте.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Немецкий военный на танке Leopard 2A6 - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Радикальные перемены. Мерц обдумывает рискованное решение
Вчера, 08:00
"На Украине на кону миропорядок всего нашего континента. В этой исторической и решающей ситуации Европа должна быть более едина, чем когда либо", - заявил он. Речь Мерца транслировалась на сайте бундестага.
Мерц утверждает, что исход украинского конфликта будет решающим не только для Украины, но решит также, будет ли в будущем действовать право и закон по всей Европе. Также политик в очередной раз заявил, что ФРГ и далее будет поддерживать Украину.
"Мы не участник конфликта и никогда им не станем, но мы и не непричастные третьи лица или нейтральные посредники", - подчеркнул он.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Захарова заметила любопытную деталь, связанную с видео с Мерцем и Макроном
13 мая, 13:25
В середине апреля нынешний канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Германии оценили шансы Мерца на роль посредника в переговорах по Украине
12 мая, 22:04
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвропаФридрих МерцЭммануэль МакронДмитрий ПесковНАТОARDГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала