https://ria.ru/20250514/merts-2016916927.html

Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц

Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц - РИА Новости, 14.05.2025

Исход украинского конфликта станет решающим для Европы, заявил Мерц

Исход украинского конфликта станет решающим не только для Украины, на кону миропорядок всей Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе обращения... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:09:00+03:00

2025-05-14T16:09:00+03:00

2025-05-14T16:09:00+03:00

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БЕРЛИН, 14 мая - РИА Новости. Исход украинского конфликта станет решающим не только для Украины, на кону миропорядок всей Европы, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе обращения правительства в немецком парламенте. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. "На Украине на кону миропорядок всего нашего континента. В этой исторической и решающей ситуации Европа должна быть более едина, чем когда либо", - заявил он. Речь Мерца транслировалась на сайте бундестага. Мерц утверждает, что исход украинского конфликта будет решающим не только для Украины, но решит также, будет ли в будущем действовать право и закон по всей Европе. Также политик в очередной раз заявил, что ФРГ и далее будет поддерживать Украину. "Мы не участник конфликта и никогда им не станем, но мы и не непричастные третьи лица или нейтральные посредники", - подчеркнул он. В середине апреля нынешний канцлер Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к французам 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал выступление Макрона конфронтационным. Глава МИД России Сергей Лавров со своей стороны заявил, что Москва считает риторику Макрона угрозой. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250514/merts-2016712452.html

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016666336.html

https://ria.ru/20250512/merts-2016580749.html

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