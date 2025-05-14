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Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм
Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм - РИА Новости, 14.05.2025
Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить немецкий город Бад-Дюркхайм, где предки американского лидера жили до эмиграции в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:20:00+03:00
2025-05-14T01:20:00+03:00
2025-05-14T01:20:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить немецкий город Бад-Дюркхайм, где предки американского лидера жили до эмиграции в Соединенные Штаты. Предки Трампа родом из небольшой винодельческой общины Кальштадт, которая относится к району Бад-Дюркхайм в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Дедушка и бабушка Трампа эмигрировали оттуда в США в конце XIX века. "Я пригласил его (Трампа - ред.) приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним", - заявил Мерц на мероприятии ХДС в Берлине, его слова приводит немецкий журнал Spiegel. Как указывает издание, Мерц знает этот район, так как в 1970-е годы проходил военную службу в регионе Пфальц. Кроме того, канцлер подтвердил, что скоро отправится в Вашингтон на встречу с Трампом, в рамках которой обсудит с американским лидером вопросы, связанные с НАТО и урегулированием украинского конфликта.
https://ria.ru/20230627/potomok-1880716005.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, германия, сша, рейнланд-пфальц, дональд трамп, фридрих мерц, хдс/хсс, нато
В мире, Германия, США, Рейнланд-Пфальц, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, НАТО
Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм
Канцлер Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм, где жили его предки