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Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм - РИА Новости, 14.05.2025
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01:20 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/merts-2016780696.html
Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм
Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм - РИА Новости, 14.05.2025
Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить немецкий город Бад-Дюркхайм, где предки американского лидера жили до эмиграции в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:20:00+03:00
2025-05-14T01:20:00+03:00
в мире
германия
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рейнланд-пфальц
дональд трамп
фридрих мерц
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить немецкий город Бад-Дюркхайм, где предки американского лидера жили до эмиграции в Соединенные Штаты. Предки Трампа родом из небольшой винодельческой общины Кальштадт, которая относится к району Бад-Дюркхайм в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Дедушка и бабушка Трампа эмигрировали оттуда в США в конце XIX века. "Я пригласил его (Трампа - ред.) приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним", - заявил Мерц на мероприятии ХДС в Берлине, его слова приводит немецкий журнал Spiegel. Как указывает издание, Мерц знает этот район, так как в 1970-е годы проходил военную службу в регионе Пфальц. Кроме того, канцлер подтвердил, что скоро отправится в Вашингтон на встречу с Трампом, в рамках которой обсудит с американским лидером вопросы, связанные с НАТО и урегулированием украинского конфликта.
https://ria.ru/20230627/potomok-1880716005.html
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в мире, германия, сша, рейнланд-пфальц, дональд трамп, фридрих мерц, хдс/хсс, нато
В мире, Германия, США, Рейнланд-Пфальц, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ХДС/ХСС, НАТО
Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм

Канцлер Мерц пригласил Трампа посетить Бад-Дюркхайм, где жили его предки

© AP Photo / Ebrahim NorooziФридих Мерц
Фридих Мерц - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридих Мерц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц пригласил президента США Дональда Трампа посетить немецкий город Бад-Дюркхайм, где предки американского лидера жили до эмиграции в Соединенные Штаты.
Предки Трампа родом из небольшой винодельческой общины Кальштадт, которая относится к району Бад-Дюркхайм в немецкой федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Дедушка и бабушка Трампа эмигрировали оттуда в США в конце XIX века.
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"Я пригласил его (Трампа - ред.) приехать в Германию и посетить нас в его родном городе Бад-Дюркхайм. И я поеду туда вместе с ним", - заявил Мерц на мероприятии ХДС в Берлине, его слова приводит немецкий журнал Spiegel.
Как указывает издание, Мерц знает этот район, так как в 1970-е годы проходил военную службу в регионе Пфальц.
Кроме того, канцлер подтвердил, что скоро отправится в Вашингтон на встречу с Трампом, в рамках которой обсудит с американским лидером вопросы, связанные с НАТО и урегулированием украинского конфликта.
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В миреГерманияСШАРейнланд-ПфальцДональд ТрампФридрих МерцХДС/ХССНАТО
 
 
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