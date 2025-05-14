https://ria.ru/20250514/mer-2016844558.html
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса - РИА Новости, 14.05.2025
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса
Магасский районный суд в Ингушетии продлил на месяц - до 17 июня - срок содержания под стражей бывшему мэру Магаса Усману Аушеву, обвиняемому в превышении... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:51:00+03:00
2025-05-14T11:51:00+03:00
2025-05-14T12:02:00+03:00
магас
грозный
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970241478_0:61:539:364_1920x0_80_0_0_76d3d1dff03b2a2a012620186af2e68a.jpg
НАЛЬЧИК, 14 мая - РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на месяц - до 17 июня - срок содержания под стражей бывшему мэру Магаса Усману Аушеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные сметы, чем был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. Экс-чиновник был арестован. 13 марта Магасский районный суд продлил Аушеву содержание под стражей на два месяца - до 17 мая 2025 года."В среду суд продлил Аушеву срок содержания под домашним арестом на один месяц - до 17 июня, сохранив все установленные запреты и ограничения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20250117/kotovo-1994287623.html
магас
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/03/1970241478_0:59:539:464_1920x0_80_0_0_3a0bdd4f561d1b35641b761fa0e7f24c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магас, грозный, происшествия
Магас, Грозный, Происшествия
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса Аушеву до 17 июня