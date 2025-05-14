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Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса - РИА Новости, 14.05.2025
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11:51 14.05.2025 (обновлено: 12:02 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/mer-2016844558.html
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса - РИА Новости, 14.05.2025
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса
Магасский районный суд в Ингушетии продлил на месяц - до 17 июня - срок содержания под стражей бывшему мэру Магаса Усману Аушеву, обвиняемому в превышении... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:51:00+03:00
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НАЛЬЧИК, 14 мая - РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на месяц - до 17 июня - срок содержания под стражей бывшему мэру Магаса Усману Аушеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные сметы, чем был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. Экс-чиновник был арестован. 13 марта Магасский районный суд продлил Аушеву содержание под стражей на два месяца - до 17 мая 2025 года."В среду суд продлил Аушеву срок содержания под домашним арестом на один месяц - до 17 июня, сохранив все установленные запреты и ограничения", - сказал собеседник агентства.
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магас, грозный, происшествия
Магас, Грозный, Происшествия
Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса

Суд продлил домашний арест экс-мэру Магаса Аушеву до 17 июня

© Фото : @aushev__usmanУсман Аушев
Усман Аушев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : @aushev__usman
Усман Аушев. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 14 мая - РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии продлил на месяц - до 17 июня - срок содержания под стражей бывшему мэру Магаса Усману Аушеву, обвиняемому в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в суде.
В сентябре 2024 года полиция сообщила о задержании в Грозном находящегося в федеральном розыске за превышение должностных полномочий Аушева. По предварительным данным, с 10 января по 6 февраля 2023 года чиновник, выступая заказчиком работ по ремонту и замене наружных сетей электроснабжения в Магасе, утвердил завышенные сметы, чем был причинен ущерб в 1,99 миллиона рублей. Экс-чиновник был арестован. 13 марта Магасский районный суд продлил Аушеву содержание под стражей на два месяца - до 17 мая 2025 года.
"В среду суд продлил Аушеву срок содержания под домашним арестом на один месяц - до 17 июня, сохранив все установленные запреты и ограничения", - сказал собеседник агентства.
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