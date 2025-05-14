https://ria.ru/20250514/meloni-2016997684.html

Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони

Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони - РИА Новости, 14.05.2025

Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони

Секретарь левой оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи был изгнан из Палаты депутатов итальянского парламента за экстравагантную выходку в отношении... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:58:00+03:00

2025-05-14T22:58:00+03:00

2025-05-14T23:19:00+03:00

в мире

джорджа мелони

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/02/2008959467_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c9b50a3f7ac71ea78ae598e4677ae315.jpg

РИМ, 14 мая – РИА Новости. Секретарь левой оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи был изгнан из Палаты депутатов итальянского парламента за экстравагантную выходку в отношении премьер-министра страны Джорджи Мелони, сообщают итальянские телеканалы. Во время ответов премьера на вопросы парламентариев Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер, выкрикивая упреки в ее адрес в связи с предстоящим 8-9 июня референдумом по пяти вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства. Депутат напомнил премьеру, что, будучи в оппозиции, в 2016 году она критиковала правительство за замалчивание проходившего тогда народного волеизъявления. Поводом для демарша Маджи стали заявления представителей нынешнего правящего большинства с предложением воздержаться от похода на участки. Пока Маджи выводили из зала, Мелони наблюдала за происходящим с улыбкой и сняла "привидение" на телефон.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016721195.html

https://ria.ru/20250418/melon-2011961212.html

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джорджа мелони, италия