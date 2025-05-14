https://ria.ru/20250514/meloni-2016997684.html
Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони
Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони - РИА Новости, 14.05.2025
Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони
Секретарь левой оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи был изгнан из Палаты депутатов итальянского парламента за экстравагантную выходку в отношении... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:58:00+03:00
2025-05-14T22:58:00+03:00
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РИМ, 14 мая – РИА Новости. Секретарь левой оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи был изгнан из Палаты депутатов итальянского парламента за экстравагантную выходку в отношении премьер-министра страны Джорджи Мелони, сообщают итальянские телеканалы. Во время ответов премьера на вопросы парламентариев Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер, выкрикивая упреки в ее адрес в связи с предстоящим 8-9 июня референдумом по пяти вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства. Депутат напомнил премьеру, что, будучи в оппозиции, в 2016 году она критиковала правительство за замалчивание проходившего тогда народного волеизъявления. Поводом для демарша Маджи стали заявления представителей нынешнего правящего большинства с предложением воздержаться от похода на участки. Пока Маджи выводили из зала, Мелони наблюдала за происходящим с улыбкой и сняла "привидение" на телефон.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016721195.html
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в мире, джорджа мелони, италия
В мире, Джорджа Мелони, Италия
Итальянского депутата выгнали из парламента за попытку напугать Мелони
Итальянского депутата Маджи выгнали из парламента за попытку напугать Мелони
РИМ, 14 мая – РИА Новости. Секретарь левой оппозиционной партии "+Европа" Риккардо Маджи был изгнан из Палаты депутатов итальянского парламента за экстравагантную выходку в отношении премьер-министра страны Джорджи Мелони, сообщают итальянские телеканалы.
Во время ответов премьера на вопросы парламентариев Маджи вошел в зал заседания с простыней на голове, притворяясь привидением. Он направился к трибуне, где находилась премьер, выкрикивая упреки в ее адрес в связи с предстоящим 8-9 июня референдумом по пяти вопросам, касающимся гражданства и трудового законодательства.
Депутат напомнил премьеру, что, будучи в оппозиции, в 2016 году она критиковала правительство за замалчивание проходившего тогда народного волеизъявления. Поводом для демарша Маджи стали заявления представителей нынешнего правящего большинства с предложением воздержаться от похода на участки.
Пока Маджи выводили из зала, Мелони
наблюдала за происходящим с улыбкой и сняла "привидение" на телефон.