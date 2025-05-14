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Суд огласит приговор сопредседателю Григорию Мельконьянцу - РИА Новости, 14.05.2025
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00:26 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/melkonyants-2016777107.html
Суд огласит приговор сопредседателю Григорию Мельконьянцу
Суд огласит приговор сопредседателю Григорию Мельконьянцу - РИА Новости, 14.05.2025
Суд огласит приговор сопредседателю Григорию Мельконьянцу
Басманный суд Москвы в среду огласит приговор сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу по делу об организации работы нежелательной в России НПО,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:26:00+03:00
2025-05-14T00:26:00+03:00
россия
москва
григорий мельконьянц
"голос"
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госдума рф
происшествия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду огласит приговор сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу по делу об организации работы нежелательной в России НПО, сообщили в суде. Судебное заседание назначено на 11.00 мск. Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросила суд приговорить его к 6 годам лишения свободы. Дело против Мельконьянца возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (часть 3 статьи 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO)**. Суд арестовал Мельконьянца в августе прошлого года. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Вину мужчина не признал. Как указано в обвинительном заключении, Мельконьянц, "действуя в интересах недружественных иностранных государств", вплоть до ареста сопредседательствовал в "Голосе", фактически являющемся структурным подразделением нежелательной организации ENEMO. Мельконьянц - юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами. Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России. Сайт "Голоса"* заблокирован Роскомнадзором.* Организация признана иноагентом.** Организация признана нежелательной в России.
https://ria.ru/20241118/minjust-1984352085.html
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россия, москва, григорий мельконьянц, "голос", enemo, госдума рф, происшествия
Россия, Москва, Григорий Мельконьянц, "Голос", ENEMO, Госдума РФ, Происшествия
Суд огласит приговор сопредседателю Григорию Мельконьянцу

Суд огласит приговор сопредседателю движения Голос Григорию Мельконьянцу

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы
Сопредседатель движения Голос (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду огласит приговор сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу по делу об организации работы нежелательной в России НПО, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 11.00 мск.
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Минюст внес организации из США и Лихтенштейна в перечень нежелательных
18 ноября 2024, 11:22
Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросила суд приговорить его к 6 годам лишения свободы.
Дело против Мельконьянца возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (часть 3 статьи 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO)**. Суд арестовал Мельконьянца в августе прошлого года. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Вину мужчина не признал.
Как указано в обвинительном заключении, Мельконьянц, "действуя в интересах недружественных иностранных государств", вплоть до ареста сопредседательствовал в "Голосе", фактически являющемся структурным подразделением нежелательной организации ENEMO.
Мельконьянц - юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России. Сайт "Голоса"* заблокирован Роскомнадзором.
* Организация признана иноагентом.
** Организация признана нежелательной в России.
Здание министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 10.01.2025
Минюст расширил перечень нежелательных в России НПО
10 января, 17:26
 
РоссияМоскваГригорий Мельконьянц"Голос"ENEMOГосдума РФПроисшествия
 
 
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