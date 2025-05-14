Суд огласит приговор сопредседателю Григорию Мельконьянцу
Суд огласит приговор сопредседателю движения Голос Григорию Мельконьянцу
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы
Сопредседатель движения "Голос" (признано Минюстом иноагентом) Григорий Мельконьянц в Басманном суде Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду огласит приговор сопредседателю движения "Голос"* Григорию Мельконьянцу по делу об организации работы нежелательной в России НПО, сообщили в суде.
Судебное заседание назначено на 11.00 мск.
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Ранее в ходе прений сторон гособвинитель попросила суд приговорить его к 6 годам лишения свободы.
Дело против Мельконьянца возбуждено по статье об организации работы нежелательной в России НПО (часть 3 статьи 284.1 УК РФ) по факту взаимодействия "Голоса"* с "Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами" (ENEMO)**. Суд арестовал Мельконьянца в августе прошлого года. Ему грозит от 2 до 6 лет лишения свободы. Вину мужчина не признал.
Как указано в обвинительном заключении, Мельконьянц, "действуя в интересах недружественных иностранных государств", вплоть до ареста сопредседательствовал в "Голосе", фактически являющемся структурным подразделением нежелательной организации ENEMO.
Мельконьянц - юрист, правозащитник, сопредседатель движения "Голос"*, занимающегося наблюдением за выборами.
Движение "Голос"* стало первой организацией, внесенной в новый реестр незарегистрированных организаций, выполняющих функции иностранного агента, составляемый Минюстом РФ. Еще до СВО в Госдуме заявляли, что движение публикует непроверенную и часто фейковую информацию о якобы нарушениях прав граждан на выборах различного уровня в России. Сайт "Голоса"* заблокирован Роскомнадзором.
* Организация признана иноагентом.
** Организация признана нежелательной в России.
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