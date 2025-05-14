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Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе - РИА Новости, 14.05.2025
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16:57 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/medvedev-2016931072.html
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе - РИА Новости, 14.05.2025
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:57:00+03:00
2025-05-14T16:57:00+03:00
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ. Как сообщил зампред Совбеза на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", он провел на ФКП "Пермский пороховой завод" заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. "Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе

Медведев: на Пермском пороховом заводе обсудили реализацию инвестпроектов ОПК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.
Как сообщил зампред Совбеза на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", он провел на ФКП "Пермский пороховой завод" заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения.
"Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Медведев высмеял планы западных лидеров принудить Россию к перемирию
10 мая, 14:59
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
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