https://ria.ru/20250514/medvedev-2016931072.html
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе - РИА Новости, 14.05.2025
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:57:00+03:00
2025-05-14T16:57:00+03:00
2025-05-14T16:57:00+03:00
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ. Как сообщил зампред Совбеза на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", он провел на ФКП "Пермский пороховой завод" заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. "Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев.
https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html
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россия, дмитрий медведев
Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе
Медведев: на Пермском пороховом заводе обсудили реализацию инвестпроектов ОПК