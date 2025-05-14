https://ria.ru/20250514/medvedev-2016931072.html

Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе

Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе - РИА Новости, 14.05.2025

Медведев обсудил инвестпроекты на Пермском пороховом заводе

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:57:00+03:00

2025-05-14T16:57:00+03:00

2025-05-14T16:57:00+03:00

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что на Пермском пороховом заводе обсудил вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ. Как сообщил зампред Совбеза на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", он провел на ФКП "Пермский пороховой завод" заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии по контролю за производством востребованных образцов вооружения, военной, специальной техники и средств поражения. "Обсудили вопросы реализации инвестиционных проектов предприятиями ОПК", - написал Медведев.

https://ria.ru/20250510/medvedev--2016209752.html

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россия, дмитрий медведев