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Экс-президента Мавритании приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-президента Мавритании приговорили к 15 годам тюрьмы - РИА Новости, 14.05.2025
Экс-президента Мавритании приговорили к 15 годам тюрьмы
Суд в Мавритании приговорил бывшего президента страны Мухаммеда ульд Абдель Азиза к 15 годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает издание Sahara Medias. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T20:24:00+03:00
2025-05-14T20:24:00+03:00
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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Суд в Мавритании приговорил бывшего президента страны Мухаммеда ульд Абдель Азиза к 15 годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает издание Sahara Medias. В декабре 2023 года Абдель Азиз был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег и незаконном обогащении. Экс-президент Мавритании подавал апелляцию на это решение. В среду состоялось заседание апелляционного суда по делу, в котором фигурировали Абдель Азиз и несколько его помощников. "Уголовная палата апелляционного суда приговорила в среду бывшего президента Мухаммеда ульд Абдель Азиза к 15 годам тюремного заключения", - говорится в сообщении издания. Суд также вынес зятю экс-президента приговор в виде лишения свободы сроком на два года. "Ожидается, что группа защиты бывшего президента обжалует приговор в верховном суде", - пишет издание. Мухаммед ульд Абдель Азиз занимал пост президента Мавритании в 2009 – 2019 годах. Расследование против него началось в 2020 году, бывшему лидеру страны были предъявлены несколько обвинений, в том числе в злоупотреблении властью и служебным положением и сокрытии доходов.
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в мире, мавритания
Экс-президента Мавритании приговорили к 15 годам тюрьмы
Экс-президента Мавритании приговорили к 15 годам тюрьмы по делу о коррупции
КАИР, 14 мая - РИА Новости.
Суд в Мавритании приговорил бывшего президента страны Мухаммеда ульд Абдель Азиза к 15 годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает издание Sahara Medias
.
В декабре 2023 года Абдель Азиз был приговорен к пяти годам лишения свободы по обвинениям в отмывании денег и незаконном обогащении. Экс-президент Мавритании
подавал апелляцию на это решение. В среду состоялось заседание апелляционного суда по делу, в котором фигурировали Абдель Азиз и несколько его помощников.
"Уголовная палата апелляционного суда приговорила в среду бывшего президента Мухаммеда ульд Абдель Азиза к 15 годам тюремного заключения", - говорится в сообщении издания.
Суд также вынес зятю экс-президента приговор в виде лишения свободы сроком на два года.
"Ожидается, что группа защиты бывшего президента обжалует приговор в верховном суде", - пишет издание.
Мухаммед ульд Абдель Азиз занимал пост президента Мавритании в 2009 – 2019 годах. Расследование против него началось в 2020 году, бывшему лидеру страны были предъявлены несколько обвинений, в том числе в злоупотреблении властью и служебным положением и сокрытии доходов.