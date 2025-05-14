https://ria.ru/20250514/mat-2016904829.html

Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству

Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству - РИА Новости, 14.05.2025

Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству

Мать, обнаруженную мертвой вместе со своими двумя дочерьми в гараже в Саратове, проверяют на причастность к убийству детей, сообщается в Telegram-канале СУСК... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:26:00+03:00

2025-05-14T15:26:00+03:00

2025-05-14T15:26:00+03:00

происшествия

саратов

россия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Мать, обнаруженную мертвой вместе со своими двумя дочерьми в гараже в Саратове, проверяют на причастность к убийству детей, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Саратовской области. Ранее следствие сообщило, что во вторник в гараже ГСК "Жигули" в Саратове в салоне автомобиля найдены тела девочек 3 и 7 лет, а рядом в гараже - тело их матери. СК возбудил дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних". "Согласно результатам судебно-медицинского исследования причиной смерти несовершеннолетних явилась тупая травма головы. В настоящее время следственными органами с учетом совокупности собранных доказательств, в том числе обнаружения тел в закрытом изнутри гараже, проверяется причастность к совершению преступления матери погибших", - говорится в сообщении СК. Следователи изъяли с места происшествия вещественные доказательства, включая мобильные телефоны - они направлены на экспертные исследования с применением криминалистической техники. Также назначены различные судебные экспертизы. Продолжается проведение следственных действий для установления всех обстоятельств инцидента.

https://ria.ru/20250514/telo-2016856607.html

саратов

россия

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, саратов, россия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)