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Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству
Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству - РИА Новости, 14.05.2025
Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству
Мать, обнаруженную мертвой вместе со своими двумя дочерьми в гараже в Саратове, проверяют на причастность к убийству детей, сообщается в Telegram-канале СУСК... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:26:00+03:00
2025-05-14T15:26:00+03:00
2025-05-14T15:26:00+03:00
происшествия
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САМАРА, 14 мая - РИА Новости. Мать, обнаруженную мертвой вместе со своими двумя дочерьми в гараже в Саратове, проверяют на причастность к убийству детей, сообщается в Telegram-канале СУСК России по Саратовской области. Ранее следствие сообщило, что во вторник в гараже ГСК "Жигули" в Саратове в салоне автомобиля найдены тела девочек 3 и 7 лет, а рядом в гараже - тело их матери. СК возбудил дело по пунктам "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетних". "Согласно результатам судебно-медицинского исследования причиной смерти несовершеннолетних явилась тупая травма головы. В настоящее время следственными органами с учетом совокупности собранных доказательств, в том числе обнаружения тел в закрытом изнутри гараже, проверяется причастность к совершению преступления матери погибших", - говорится в сообщении СК. Следователи изъяли с места происшествия вещественные доказательства, включая мобильные телефоны - они направлены на экспертные исследования с применением криминалистической техники. Также назначены различные судебные экспертизы. Продолжается проведение следственных действий для установления всех обстоятельств инцидента.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Саратов, Россия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
Женщину, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству
Мать, найденную мертвой в Саратове, проверят на причастность к убийству ее детей