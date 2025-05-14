Мантуров рассказал о развитии проекта самолета "Байкал"
Мантуров: проект самолета "Байкал" продолжит развиваться и реализовываться
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал"
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Проект легкого многоцелевого самолета "Байкал" продолжит развиваться и реализовываться, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
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"Самолет будет дальше, этот проект, развиваться и реализовываться", - ответил он на вопрос журналистов о том, как идет работа над самолетом "Байкал".
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров.
Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал".
В марте Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей.
В апреле был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" (Уральский завод гражданской авиации) на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой".