https://ria.ru/20250514/manturov-2017002437.html

Мантуров рассказал о развитии проекта самолета "Байкал"

Мантуров рассказал о развитии проекта самолета "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025

Мантуров рассказал о развитии проекта самолета "Байкал"

Проект легкого многоцелевого самолета "Байкал" продолжит развиваться и реализовываться, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:35:00+03:00

2025-05-14T23:35:00+03:00

2025-05-14T23:35:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Проект легкого многоцелевого самолета "Байкал" продолжит развиваться и реализовываться, заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Самолет будет дальше, этот проект, развиваться и реализовываться", - ответил он на вопрос журналистов о том, как идет работа над самолетом "Байкал". Мантуров добавил, что СССР и современная Россия не имели опыта создания самолетов такого класса, как "Байкал". Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года. Самолет взлетел с аэродрома Екатеринбурга (Арамиль) и провел в воздухе около 25 минут на высоте 500 метров. Глава Минпромторга Антон Алиханов в сентябре прошлого года говорил, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году. А в ноябре президент России Владимир Путин поручил правительству принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал". В марте Минпромторг РФ объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. Максимальная стоимость работ оценивается в сумму около 10,4 миллиарда рублей. В апреле был заключен государственный контракт с АО "УЗГА" (Уральский завод гражданской авиации) на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой".

https://ria.ru/20250514/samolet-2016850770.html

https://ria.ru/20250514/samolet-2016875169.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, ссср, екатеринбург, денис мантуров, антон алиханов, владимир путин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), олимпийский комитет россии (окр), ан-2