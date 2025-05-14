https://ria.ru/20250514/malayziya-2016880269.html

Путин назвал Малайзию надежным партнером России

Путин назвал Малайзию надежным партнером России - РИА Новости, 14.05.2025

Путин назвал Малайзию надежным партнером России

Президент РФ Владимир Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:59:00+03:00

2025-05-14T13:59:00+03:00

2025-05-14T14:04:00+03:00

малайзия

россия

владимир путин

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0a/2016224350_0:158:3300:2014_1920x0_80_0_0_8039b381f43018c59817f7a58a1d184f.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России.Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая."Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Малайзия - наш давний, очень надежный и значимый партнер и в целом, и в Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе встречи с премьером Малайзии.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016880414.html

малайзия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

малайзия, россия, владимир путин, в мире