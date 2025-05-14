https://ria.ru/20250514/malayziya-2016880269.html
Путин назвал Малайзию надежным партнером России
Путин назвал Малайзию надежным партнером России - РИА Новости, 14.05.2025
Путин назвал Малайзию надежным партнером России
Президент РФ Владимир Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:59:00+03:00
2025-05-14T13:59:00+03:00
2025-05-14T14:04:00+03:00
малайзия
россия
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России.Премьер Малайзии Анвар Ибрагим прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая."Уважаемый господин премьер-министр, дорогие друзья, позвольте мне вас сердечно поприветствовать в Москве. Малайзия - наш давний, очень надежный и значимый партнер и в целом, и в Юго-Восточной Азии", - сказал Путин в ходе встречи с премьером Малайзии.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016880414.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малайзия, россия, владимир путин, в мире
Малайзия, Россия, Владимир Путин, В мире
Путин назвал Малайзию надежным партнером России
Путин назвал Малайзию надежным и значимым партнером России