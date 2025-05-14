TikTok ограничил поиск видео с Макроном и Мерцем в поезде, пишет Bloomberg
Bloomberg: TikTok ограничил поиск по резонансному видео с Макроном и Мерцем
© AP Photo / Stefan RousseauПремьер-министр Великобритании Кир Стармер президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
© AP Photo / Stefan Rousseau
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц в поезде, направляющемся в Киев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Социальная сеть TikTok предприняла определенные меры и ограничивала поиск, связанный с резонансным видео с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем из поезда на пути в Киев, передает агентство Блумберг.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс опубликовало видео из купе поезда, где находились Мерц и Макрон, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск, направлявшиеся 10 мая в Киев для участия во встрече так называемой "коалиции желающих". На видео запечатлено, что на столе перед Макроном лежал белый предмет, напоминающий сверток или комок бумаги, а перед Мерцем - что-то напоминающее ложку или палочку. При виде камер лидеры попытались спрятать эти предметы. Пользователи социальной сети X тогда предположили, что это могли быть кокаин и ложка для его употребления. Елисейский дворец, комментируя спекуляции в соцсетях, утверждал, что "враги Франции" пытаются выставить носовой платок свертком с наркотиками.
"TikTok заявил, что предпринял меры против нескольких видео и ограничил поиск, связанный с этим событием", - говорится в сообщении агентства.
При этом агентство указывает, что в соцсети X и YouTube не прокомментировали ситуацию.
Блумберг также отмечает, что история с обсуждением видео "встряхнула" европейских лидеров.