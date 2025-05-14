https://ria.ru/20250514/makron-2016860652.html

"Стыдно признать". На Западе раскрыли, что скрывает Макрон

"Стыдно признать". На Западе раскрыли, что скрывает Макрон - РИА Новости, 14.05.2025

"Стыдно признать". На Западе раскрыли, что скрывает Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон не может принять тот факт, что действия Европы привели к краху Украины, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:57:00+03:00

2025-05-14T12:57:00+03:00

2025-05-14T13:09:00+03:00

нато

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не может принять тот факт, что действия Европы привели к краху Украины, пишет итальянское издание Il Fatto Quotidiano."Украина потеряла все. Макрону стыдно признать, что борьба за победу над Россией привела к распаду Украины", — говорится в материале.По словам автора, для Киева, боровшегося за вступление в НАТО и ЕС, эти возможности теперь закрыты.В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск провели в Киеве встречу "коалиции желающих". На ней Макрон пригрозил ввести рестрикции против России, если она не согласится на условия предлагаемого Западом 30-дневного перемирия. При этом Украина не соблюдала режим прекращения огня, когда с таким предложением выступал российский президент Владимир Путин, в частности, на Пасху и в дни празднования 80-летия Победы.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ заявил, что Россия не приемлет язык ультиматумов.

https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html

https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016819936.html

киев

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нато, евросоюз, эммануэль макрон, владимир путин, сергей рябков, киев, россия, украина, в мире