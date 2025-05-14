https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html

"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание

"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание - РИА Новости, 14.05.2025

"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что даже Киев признал невозможность возврата к границам 2014 года. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T09:48:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что даже Киев признал невозможность возврата к границам 2014 года."Даже украинцы достаточно ясно понимают, что они не вернут территории, потерянные с 2014 года", — сказал он.В воскресенье российский президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.

https://ria.ru/20250511/evropa-2016243673.html

https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016716034.html

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евросоюз, нато, эммануэль макрон, мария захарова, дмитрий песков, киев, франция, россия, в мире