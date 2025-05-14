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"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание - РИА Новости, 14.05.2025
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09:48 14.05.2025 (обновлено: 09:54 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/makron-2016816364.html
"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание
"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание - РИА Новости, 14.05.2025
"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что даже Киев признал невозможность возврата к границам 2014 года. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:48:00+03:00
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евросоюз
нато
эммануэль макрон
мария захарова
дмитрий песков
киев
франция
россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что даже Киев признал невозможность возврата к границам 2014 года."Даже украинцы достаточно ясно понимают, что они не вернут территории, потерянные с 2014 года", — сказал он.В воскресенье российский президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
https://ria.ru/20250511/evropa-2016243673.html
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016716034.html
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евросоюз, нато, эммануэль макрон, мария захарова, дмитрий песков, киев, франция, россия, в мире
Евросоюз, НАТО, Эммануэль Макрон, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Киев, Франция, Россия, В мире
"Даже украинцы понимают": Макрон сделал неожиданное признание

Макрон: Украина понимает, что не вернет территории, потерянные в 2014 году

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что даже Киев признал невозможность возврата к границам 2014 года.
"Даже украинцы достаточно ясно понимают, что они не вернут территории, потерянные с 2014 года", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Судьбу Европы решит Россия
11 мая, 08:00
В воскресенье российский президент Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова вести переговоры по Украине серьезно и ответственно, но нынешних политиков в Киеве отличает недоговороспособность.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Адские санкции сработали: Европа сыграла в русскую рулетку
08:00
 
ЕвросоюзНАТОЭммануэль МакронМария ЗахароваДмитрий ПесковКиевФранцияРоссияВ мире
 
 
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