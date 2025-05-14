https://ria.ru/20250514/maduro-2016985511.html

Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки

Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки - РИА Новости, 14.05.2025

Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на родину двухлетней Майкелис Эспиносы, которую... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:07:00+03:00

2025-05-14T21:07:00+03:00

2025-05-14T21:07:00+03:00

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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на родину двухлетней Майкелис Эспиносы, которую венесуэльские власти ранее называли похищенной на территории США. "Хочу поблагодарить, справедливо, посла Рича Гренелла — специального представителя президента Дональда Трампа, а вместе с ним и самого президента Трампа, который сейчас находится на Ближнем Востоке, — за содействие в осуществлении этого поистине гуманного акта справедливости", — заявил Мадуро, принимая Майкелис с мамой и бабушкой во дворце Мирафлорес, встречу транслировал телеканал VTV. Мадуро добавил, что возвращение ребёнка стало возможным благодаря усилиям правозащитников, адвокатов, гражданских движений в США и действиям венесуэльских властей. Он отметил вклад председателя парламента Хорхе Родригеса, вице-президента Дельси Родригес, омбудсмена и главы МВД Диосдадо Кабельо. На кадрах из дворца было заметно, как глава государства утирает слезы, принимая девочку. Он назвал ребенка любимой девочкой всего народа, "дочерью и внучкой каждого из нас". По словам Мадуро, Венесуэла продолжит борьбу за возвращение на родину всех своих граждан, в том числе 253 венесуэльцев, удерживаемых в Сальвадоре. Правительство Венесуэлы 28 апреля обвинило американские власти в похищении двухлетней гражданки страны Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь и потребовало её немедленного возвращения. В Каракасе заявили, что девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре.

https://ria.ru/20250422/maduro-2012637297.html

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в мире, венесуэла, сша, сальвадор, николас мадуро, дональд трамп, хорхе родригес