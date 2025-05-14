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Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки - РИА Новости, 14.05.2025
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21:07 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/maduro-2016985511.html
Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки
Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки - РИА Новости, 14.05.2025
Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на родину двухлетней Майкелис Эспиносы, которую... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:07:00+03:00
2025-05-14T21:07:00+03:00
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венесуэла
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дональд трамп
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на родину двухлетней Майкелис Эспиносы, которую венесуэльские власти ранее называли похищенной на территории США. "Хочу поблагодарить, справедливо, посла Рича Гренелла — специального представителя президента Дональда Трампа, а вместе с ним и самого президента Трампа, который сейчас находится на Ближнем Востоке, — за содействие в осуществлении этого поистине гуманного акта справедливости", — заявил Мадуро, принимая Майкелис с мамой и бабушкой во дворце Мирафлорес, встречу транслировал телеканал VTV. Мадуро добавил, что возвращение ребёнка стало возможным благодаря усилиям правозащитников, адвокатов, гражданских движений в США и действиям венесуэльских властей. Он отметил вклад председателя парламента Хорхе Родригеса, вице-президента Дельси Родригес, омбудсмена и главы МВД Диосдадо Кабельо. На кадрах из дворца было заметно, как глава государства утирает слезы, принимая девочку. Он назвал ребенка любимой девочкой всего народа, "дочерью и внучкой каждого из нас". По словам Мадуро, Венесуэла продолжит борьбу за возвращение на родину всех своих граждан, в том числе 253 венесуэльцев, удерживаемых в Сальвадоре. Правительство Венесуэлы 28 апреля обвинило американские власти в похищении двухлетней гражданки страны Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь и потребовало её немедленного возвращения. В Каракасе заявили, что девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре.
https://ria.ru/20250422/maduro-2012637297.html
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в мире, венесуэла, сша, сальвадор, николас мадуро, дональд трамп, хорхе родригес
В мире, Венесуэла, США, Сальвадор, Николас Мадуро, Дональд Трамп, Хорхе Родригес
Мадуро поблагодарил Трампа за помощь в возвращении похищенной девочки

Мадуро поблагодарил Трампа за содействие в возвращении похищенной в США девочки

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в возвращении на родину двухлетней Майкелис Эспиносы, которую венесуэльские власти ранее называли похищенной на территории США.
"Хочу поблагодарить, справедливо, посла Рича Гренелла — специального представителя президента Дональда Трампа, а вместе с ним и самого президента Трампа, который сейчас находится на Ближнем Востоке, — за содействие в осуществлении этого поистине гуманного акта справедливости", — заявил Мадуро, принимая Майкелис с мамой и бабушкой во дворце Мирафлорес, встречу транслировал телеканал VTV.
Мадуро добавил, что возвращение ребёнка стало возможным благодаря усилиям правозащитников, адвокатов, гражданских движений в США и действиям венесуэльских властей. Он отметил вклад председателя парламента Хорхе Родригеса, вице-президента Дельси Родригес, омбудсмена и главы МВД Диосдадо Кабельо.
На кадрах из дворца было заметно, как глава государства утирает слезы, принимая девочку. Он назвал ребенка любимой девочкой всего народа, "дочерью и внучкой каждого из нас". По словам Мадуро, Венесуэла продолжит борьбу за возвращение на родину всех своих граждан, в том числе 253 венесуэльцев, удерживаемых в Сальвадоре.
Правительство Венесуэлы 28 апреля обвинило американские власти в похищении двухлетней гражданки страны Майкелис Антонельи Эспиносы Берналь и потребовало её немедленного возвращения. В Каракасе заявили, что девочка была разлучена с матерью в момент посадки на рейс репатриации в Венесуэлу, а ее отец "без суда и следствия" отправлен в "концентрационный лагерь" в Сальвадоре.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Мадуро отказал президенту Сальвадора в обмене заключенными
22 апреля, 03:14
 
В миреВенесуэлаСШАСальвадорНиколас МадуроДональд ТрампХорхе Родригес
 
 
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