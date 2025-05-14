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Татьяна Лютаева: как из "гадкого утенка" она превратилась в символ эпохи

Татьяна Лютаева: как из "гадкого утенка" она превратилась в символ эпохи - РИА Новости, 14.05.2025

Татьяна Лютаева: как из "гадкого утенка" она превратилась в символ эпохи

Роль Анастасии Ягужинской в фильме "Гардемарины, вперёд!" стала для Татьяны Лютаевой не просто дебютом, а культурным феноменом, который определил её судьбу и... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:45:00+03:00

2025-05-14T18:45:00+03:00

2025-05-14T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Роль Анастасии Ягужинской в фильме "Гардемарины, вперёд!" стала для Татьяны Лютаевой не просто дебютом, а культурным феноменом, который определил её судьбу и оставил неизгладимый след в советском кинематографе.Звездный дебют: от "гадкого утенка" до всенародной любимицыВ детстве Лютаева считалась застенчивой, неуверенной в себе, худой, с тихим голосом. Однако все изменилось, когда Алексей Баталов заметил ее на вступительных экзаменах во ВГИК. Уже на выпускном спектакле "Тень" по Шварцу Татьяну увидела режиссер Светлана Дружинина и сразу предложила роль Ягужинской — роковой красавицы 18 века.Изначально режиссер Светлана Дружинина долго не могла найти актрису на главную женскую роль и начала съемки фильма "Гардемарины, вперёд!" без артистки. Внезапно сын постановщицы рассказал о невероятной красавице Татьяне, которая училась с ним во ВГИКе и получила прозвище "мочалка"."Пришел мой сын из киноинститута и сказал: "У нас во ВГИКе есть прекрасная девушка! Просто роскошная "мочалка"", — вспоминала Светлана.В то время все распевали модную песню "Мочалкин блюз", откуда и возникло это прозвище для красивых барышень.Так Дружинина узнала о шикарной Татьяне Лютаевой и отправилась во ВГИК, чтобы посмотреть дипломный спектакль с ее участием. Из-за полного зала Светлана больше часа простояла в проходе, даже не замечая, как пролетело время.На следующий день молодую актрису пригласили на пробы и утвердили на главную женскую роль в фильме. Так началась её карьера в кино — среди всей группы актёров она была единственной новичком. Все замечали её волнение и нервозность на съемочной площадке. Тогда режиссер решила помочь. Светлана Дружинина за кадром сыграла все сцены, чтобы Татьяна могла их повторить.Начинающей актрисе повезло не только с режиссером, но и с партнером по фильму — Михаилом Боярским, который сыграл обожателя и поклонника Ягужинской, дипломата шевалье де Брильи. Он поддерживал Татьяну и делился с ней полезными советами.Парадокс, но Лютаева, которую в школе дразнили за невзрачность, стала эталоном аристократической красоты. Её героиня холодная, но страстная, с "чужим" голосом — покорила зрителей. Критики назвали её "открытием года", а образ Ягужинской вошёл в историю как один из самых стильных в советском кино.Фильм-легенда"Гардемарины, вперёд!" вышел в 1986 году и быстро завоевал популярность. Фильм стал не только коммерчески успешным, но и культурным феноменом, который отразил дух времени.Персонаж Татьяны, Анастасия Ягужинская, стал олицетворением женственности и благородства. Её образ сочетал в себе утонченность, смелость и страсть, что сделало её идеальной героиней для романтической истории, разворачивающейся на фоне исторических событий. Фильм не только привлек внимание к личности Лютаевой, но и стал важной частью культурного кода того времени.Хоть персонаж Лютаевой стал культовым в советским кино, самой актрисе пришлось столкнуться с трудностями во время съемок. Одна сцена далась Татьяне и Боярскому с большим трудом. Актеру была дана задача отвесить пощечину Лютаевой, но он начал сопротивляться, ведь никогда не поднимал руку на женщину, даже в кино. Режиссер не внимала доводам Боярского, напротив, она подливала масла в огонь.Михаил решил не бить всерьез, а просто слегка ударить коллегу по съемкам. Дружинина потребовала от артиста, чтобы он "прекратил маяться дурью и влепил девушке, как следует". Режиссеру была нужна живая реакция Лютаевой на удар.На пальце Боярский носил массивные кольца, которые при ударе задели Лютаеву. От боли у Татьяны мгновенно брызнули слезы. Кадр получился удачным и режиссер была максимально им довольна. Усилия актеров оказались не напрасными. Фильм имел невероятный успех у зрителей, актриса Татьяна Лютаева стала открытием года. Критики и зрители восторгались ей, называя самой красивой женщиной СССР.Недолгое счастьеНесмотря на огромный успех, который принесла ей роль в "Гардемаринах", Татьяна Лютаева на некоторое время исчезла из поля зрения. Зрители недоумевали, куда пропала такая талантливая актриса.На момент съемок в фильме Татьяна уже была замужем за литовским поэтом и композитором Олегасом Дитковскисом, который был старше её на десять лет. Сразу после завершения съемок супруги уехали в Вильнюс. Примечательно, что в тот период актриса ожидала появления на свет своей дочери Агнии. К сожалению, первый брак Лютаевой оказался недолговечным. Причиной разрыва стало нежелание Олегаса позволить Татьяне продолжать карьеру. Он хотел, чтобы она оставила профессию, а также проявлял патологическую ревность, хотя сам не отличался верностью.После развода Татьяна осталась в Вильнюсе и вскоре вышла замуж за литовского режиссера Рокаса Раманаускаса, с которым родила сына Доминика. Однако и этот брак со временем дал трещину. В 2004 году супруги развелись, и Татьяна решила вернуться в Москву, чтобы сосредоточиться на своей карьере.Татьяна Лютаева стала не только ярким лицом своего времени, но и символом целой эпохи, воплотившей в себе дух свободы и стремление к самовыражению. Роль в "Гардемаринах" открыла перед ней двери в мир большого кино и подарила невероятную популярность, но это было лишь началом её долгого и насыщенного пути.

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