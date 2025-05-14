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Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине - РИА Новости, 14.05.2025
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10:58 14.05.2025 (обновлено: 11:11 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/lula-2016831333.html
Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине
Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине - РИА Новости, 14.05.2025
Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет попросить российского коллегу Владимира Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:58:00+03:00
2025-05-14T11:11:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет попросить российского коллегу Владимира Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине, пишет Ouest-France."Я собираюсь попытаться поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, отправляйтесь в Стамбул, Бога ради", — заявил бразильский лидер во время поездки в Пекин.Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.
https://ria.ru/20250514/peregovory-2016816219.html
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в мире, украина, россия, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине

Лула да Силва попросит Путина прибыть в Стамбул на переговоры по Украине

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва хочет попросить российского коллегу Владимира Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине, пишет Ouest-France.
«
"Я собираюсь попытаться поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: "Эй, товарищ Путин, отправляйтесь в Стамбул, Бога ради", — заявил бразильский лидер во время поездки в Пекин.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Даст время". На Западе сделали мрачное заявление о переговорах в Стамбуле
09:48
Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Песков воздержался от комментариев насчет слов Зеленского о желании встретиться с Путиным. По его словам, "мы оцениваем только заявления президента Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле". Он добавил, что Кремль пока не раскрывает состав российской делегации на возможных переговорах в Стамбуле.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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09:00
 
В миреУкраинаРоссияСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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