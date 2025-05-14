https://ria.ru/20250514/lnr-2016822788.html
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2025
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР
Беспилотники ВСУ ночью подвергли массированной атаке Первомайск в ЛНР, поврежден дом, пострадавших нет, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:25:00+03:00
2025-05-14T10:25:00+03:00
2025-05-14T10:26:00+03:00
в мире
первомайск
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_0:48:3099:1791_1920x0_80_0_0_0b0e8f7377f4b62898b50aeeb0381124.jpg
ЛУГАНСК, 14 мая- РИА Новости. Беспилотники ВСУ ночью подвергли массированной атаке Первомайск в ЛНР, поврежден дом, пострадавших нет, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью территория города Первомайска подверглась массированной атаке БПЛА со стороны вооружннных формирований Украины… К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Колягин. По его словам, в результате удара поврежден частный жилой дом, экстренные службы оперативно ликвидировали последствия обстрела, специалисты оценят ущерб.
https://ria.ru/20250514/vsu-2016817170.html
первомайск
луганская народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882770401_263:0:2994:2048_1920x0_80_0_0_dc8f66130d6908fff68abf1056ab51b8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, первомайск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР
ВСУ ночью совершили массированную атаку беспилотниками на Первомайск в ЛНР