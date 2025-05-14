https://ria.ru/20250514/lnr-2016822788.html

Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР

Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2025

Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР

Беспилотники ВСУ ночью подвергли массированной атаке Первомайск в ЛНР, поврежден дом, пострадавших нет, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:25:00+03:00

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2025-05-14T10:26:00+03:00

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первомайск

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украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 14 мая- РИА Новости. Беспилотники ВСУ ночью подвергли массированной атаке Первомайск в ЛНР, поврежден дом, пострадавших нет, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью территория города Первомайска подверглась массированной атаке БПЛА со стороны вооружннных формирований Украины… К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Колягин. По его словам, в результате удара поврежден частный жилой дом, экстренные службы оперативно ликвидировали последствия обстрела, специалисты оценят ущерб.

https://ria.ru/20250514/vsu-2016817170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, первомайск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины