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Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2025
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10:25 14.05.2025 (обновлено: 10:26 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/lnr-2016822788.html
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР - РИА Новости, 14.05.2025
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР
Беспилотники ВСУ ночью подвергли массированной атаке Первомайск в ЛНР, поврежден дом, пострадавших нет, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:25:00+03:00
2025-05-14T10:26:00+03:00
в мире
первомайск
луганская народная республика
украина
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ЛУГАНСК, 14 мая- РИА Новости. Беспилотники ВСУ ночью подвергли массированной атаке Первомайск в ЛНР, поврежден дом, пострадавших нет, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале. "Сегодня ночью территория города Первомайска подверглась массированной атаке БПЛА со стороны вооружннных формирований Украины… К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Колягин. По его словам, в результате удара поврежден частный жилой дом, экстренные службы оперативно ликвидировали последствия обстрела, специалисты оценят ущерб.
https://ria.ru/20250514/vsu-2016817170.html
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в мире, первомайск, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
В мире, Первомайск, Луганская Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Беспилотники ночью атаковали Первомайск в ЛНР

ВСУ ночью совершили массированную атаку беспилотниками на Первомайск в ЛНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ЛУГАНСК, 14 мая- РИА Новости. Беспилотники ВСУ ночью подвергли массированной атаке Первомайск в ЛНР, поврежден дом, пострадавших нет, сообщил мэр города Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
"Сегодня ночью территория города Первомайска подверглась массированной атаке БПЛА со стороны вооружннных формирований Украины… К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", - написал Колягин.
По его словам, в результате удара поврежден частный жилой дом, экстренные службы оперативно ликвидировали последствия обстрела, специалисты оценят ущерб.
Последствия удара по жилому дому в Токмаке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Дроны ВСУ за ночь нанесли не менее десяти ударов по Токмаку
09:59
 
В миреПервомайскЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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