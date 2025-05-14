https://ria.ru/20250514/liviya-2016790865.html
Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт
Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт - РИА Новости, 14.05.2025
Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт
Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) движутся из города Бенгази на востоке Ливии в Сирт по приказу командования, заявил РИА Новости ливийский... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:54:00+03:00
2025-05-14T04:54:00+03:00
2025-05-14T04:54:00+03:00
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БЕНГАЗИ (Ливия), 14 мая - РИА Новости. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) движутся из города Бенгази на востоке Ливии в Сирт по приказу командования, заявил РИА Новости ливийский военный источник. Сирт - прибрежный город, расположенный приблизительно на полпути между Бенгази и ливийской столицей Триполи. "Военные колонны ливийских арабских вооруженных сил под командованием маршала Халифы Хафтара сейчас движутся из Бенгази в направлении Сирта", - сказал источник. Собеседник агентства добавил, что приказы о выдвижении были отданы командованием ЛНА. Ранее ливийская газета Al Wasat писала, что столкновения возобновились в ряде районов Триполи. Судебная полиция столичной провинции заявила, что большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи на фоне вспыхнувших рядом столкновений. Ряд ливийских СМИ ранее сообщали, что колонны ЛНА выдвинулись из Бенгази в направлении западной части страны - в сторону Триполи.
https://ria.ru/20250514/livija-2016788187.html
https://ria.ru/20250514/smi-2016787501.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, бенгази, триполи, ливия, халифа хафтар, сирт (муниципалитет)
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Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт
Ливийская армия движется из Бенгази в Сирт по приказу командования