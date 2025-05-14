https://ria.ru/20250514/liviya-2016790865.html

Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт

Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт - РИА Новости, 14.05.2025

Источник сообщил о движении ливийских войск из Бенгази в Сирт

Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) движутся из города Бенгази на востоке Ливии в Сирт по приказу командования, заявил РИА Новости ливийский... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:54:00+03:00

2025-05-14T04:54:00+03:00

2025-05-14T04:54:00+03:00

в мире

бенгази

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БЕНГАЗИ (Ливия), 14 мая - РИА Новости. Подразделения Ливийской национальной армии (ЛНА) движутся из города Бенгази на востоке Ливии в Сирт по приказу командования, заявил РИА Новости ливийский военный источник. Сирт - прибрежный город, расположенный приблизительно на полпути между Бенгази и ливийской столицей Триполи. "Военные колонны ливийских арабских вооруженных сил под командованием маршала Халифы Хафтара сейчас движутся из Бенгази в направлении Сирта", - сказал источник. Собеседник агентства добавил, что приказы о выдвижении были отданы командованием ЛНА. Ранее ливийская газета Al Wasat писала, что столкновения возобновились в ряде районов Триполи. Судебная полиция столичной провинции заявила, что большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи на фоне вспыхнувших рядом столкновений. Ряд ливийских СМИ ранее сообщали, что колонны ЛНА выдвинулись из Бенгази в направлении западной части страны - в сторону Триполи.

https://ria.ru/20250514/livija-2016788187.html

https://ria.ru/20250514/smi-2016787501.html

бенгази

триполи

ливия

сирт (муниципалитет)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бенгази, триполи, ливия, халифа хафтар, сирт (муниципалитет)