https://ria.ru/20250514/liviya-2016786999.html

Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи

Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи - РИА Новости, 14.05.2025

Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи

Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией насилия в ливийской столице Триполи и призвала все стороны прекратить боевые... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:46:00+03:00

2025-05-14T03:46:00+03:00

2025-05-14T03:46:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией насилия в ливийской столице Триполи и призвала все стороны прекратить боевые действия. В ночь на среду ливийская газета Al Wasat сообщала, что столкновения снова происходят в ряде районов Триполи. "UNSMIL глубоко встревожена эскалацией насилия в густонаселенных районах Триполи вторую ночь подряд, которое подвергает бесчисленное количество мирных жителей серьезному риску. Миссия настоятельно призывает к немедленному, безусловному прекращению огня во всех населенных районах, предупреждая, что продолжающиеся боевые действия только усугубляют нестабильность в Триполи и по всей Ливии", - говорится в сообщении в аккаунте миссии в соцсети Х. Кроме того, UNSMIL призвала стороны уделять первостепенное внимание защите гражданского населения и начать диалог для мирного разрешения споров. Отмечается, что миссия поддерживает все посреднические и деэскалационные усилия и предлагает свою помощь для прекращения боевых действий и содействия диалогу. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Позже министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась.

https://ria.ru/20250514/tripoli-2016783926.html

https://ria.ru/20250513/liviya-2016633068.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, триполи, ливия, оон