https://ria.ru/20250514/liviya-2016786999.html
Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи
Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи - РИА Новости, 14.05.2025
Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи
Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией насилия в ливийской столице Триполи и призвала все стороны прекратить боевые... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:46:00+03:00
2025-05-14T03:46:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией насилия в ливийской столице Триполи и призвала все стороны прекратить боевые действия. В ночь на среду ливийская газета Al Wasat сообщала, что столкновения снова происходят в ряде районов Триполи. "UNSMIL глубоко встревожена эскалацией насилия в густонаселенных районах Триполи вторую ночь подряд, которое подвергает бесчисленное количество мирных жителей серьезному риску. Миссия настоятельно призывает к немедленному, безусловному прекращению огня во всех населенных районах, предупреждая, что продолжающиеся боевые действия только усугубляют нестабильность в Триполи и по всей Ливии", - говорится в сообщении в аккаунте миссии в соцсети Х. Кроме того, UNSMIL призвала стороны уделять первостепенное внимание защите гражданского населения и начать диалог для мирного разрешения споров. Отмечается, что миссия поддерживает все посреднические и деэскалационные усилия и предлагает свою помощь для прекращения боевых действий и содействия диалогу. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Позже министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась.
https://ria.ru/20250514/tripoli-2016783926.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, триполи, ливия, оон
В мире, Триполи, Ливия, ООН
Миссия ООН призвала прекратить боевые действия в Триполи
Миссия ООН по поддержке Ливии призвала все стороны прекратить боевые действия
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией насилия в ливийской столице Триполи и призвала все стороны прекратить боевые действия.
В ночь на среду ливийская газета Al Wasat сообщала, что столкновения снова происходят в ряде районов Триполи
.
"UNSMIL глубоко встревожена эскалацией насилия в густонаселенных районах Триполи вторую ночь подряд, которое подвергает бесчисленное количество мирных жителей серьезному риску. Миссия настоятельно призывает к немедленному, безусловному прекращению огня во всех населенных районах, предупреждая, что продолжающиеся боевые действия только усугубляют нестабильность в Триполи и по всей Ливии", - говорится в сообщении в аккаунте миссии в соцсети Х.
Кроме того, UNSMIL призвала стороны уделять первостепенное внимание защите гражданского населения и начать диалог для мирного разрешения споров. Отмечается, что миссия поддерживает все посреднические и деэскалационные усилия и предлагает свою помощь для прекращения боевых действий и содействия диалогу.
В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии
Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба, произошли вооруженные столкновения. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек.
Позже министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась.