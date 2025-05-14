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В Ливии большое число заключенных сбежало из тюрьмы - РИА Новости, 14.05.2025
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04:16 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/livija-2016788187.html
В Ливии большое число заключенных сбежало из тюрьмы
В Ливии большое число заключенных сбежало из тюрьмы - РИА Новости, 14.05.2025
В Ливии большое число заключенных сбежало из тюрьмы
Большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи, сообщила судебная полиция столичной провинции. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:16:00+03:00
2025-05-14T04:16:00+03:00
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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи, сообщила судебная полиция столичной провинции. Ранее ливийская газета Al Wasat писала, что столкновения возобновились в ряде районов Триполи. "В результате ожесточенных столкновениях около и перед тюрьмой "Аль-Джудейда" произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы", - говорится в заявлении судебной полиции Триполи. Согласно заявлению, большинство бежавших заключенных были приговорены за совершение тяжких преступлений. Как сообщает издание Ean Libya со ссылкой на источники, после возобновления столкновений рейсы из международного аэропорта ливийской столицы были перенаправлены в Мисурату к востоку от Триполи.
https://ria.ru/20250513/liviya-2016633068.html
https://ria.ru/20250514/tripoli-2016783926.html
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в мире, триполи, ливия
В мире, Триполи, Ливия
В Ливии большое число заключенных сбежало из тюрьмы

Большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от столицы Ливии Триполи

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкТриполи
Триполи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Триполи. Архивное фото
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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Большое число заключенных сбежало из тюрьмы в городе Таджура к востоку от столицы Ливии Триполи, сообщила судебная полиция столичной провинции.
Ранее ливийская газета Al Wasat писала, что столкновения возобновились в ряде районов Триполи.
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"В результате ожесточенных столкновениях около и перед тюрьмой "Аль-Джудейда" произошла паника среди заключенных. Большое количество заключенных сбежало из тюрьмы", - говорится в заявлении судебной полиции Триполи.
Согласно заявлению, большинство бежавших заключенных были приговорены за совершение тяжких преступлений.
Как сообщает издание Ean Libya со ссылкой на источники, после возобновления столкновений рейсы из международного аэропорта ливийской столицы были перенаправлены в Мисурату к востоку от Триполи.
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