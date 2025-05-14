https://ria.ru/20250514/litva-2016999659.html

Литва решила тратить на оборону до шести процентов ВВП

Литва решила тратить на оборону до шести процентов ВВП - РИА Новости, 14.05.2025

Литва решила тратить на оборону до шести процентов ВВП

Власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, заявила в среду литовский министр обороны Довиле... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:15:00+03:00

2025-05-14T23:15:00+03:00

2025-05-14T23:15:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Власти Литвы планируют со следующего года тратить от пяти до шести процентов ВВП на оборонные расходы, заявила в среду литовский министр обороны Довиле Шакалене. "Мы объявили, что со следующего года у нас будет между пятью и шестью процентами ВВП (на оборону - ред.). Сейчас у нас четыре процента", - сказала Шакалене в ходе дискуссии в американском аналитическом центре "Атлантический совет"*.По ее словам, Литва выступает за то, чтобы все страны НАТО вняли призывам президента США Дональда Трампа и повысили оборонные расходы до 5% ВВП. Шакалене также уточнила, что Литва в настоящее время приобретает 20% военной промышленности у США, а 80% - у европейских стран, таких как Германия, Франция, Норвегия, Польша, Швеция, Финляндия и других. Она напомнила, что развертываемая в Литве бригада бундесвера по-прежнему намерена достичь полной оперативной готовности к концу 2027 года, кроме того, Вильнюс работает над разработкой литовской дивизии к 2030 году. Недавний выход из конвенций по кассетным боеприпасам и противопехотным минам глава минобороны Литвы назвала увеличением числа "доступных для обороны страны мер". В январе литовский президент Гитанас Науседа утверждал, что Вильнюс намерен увеличить оборонные расходы до 5-6% только в 2026-2030 годах. Ранее Науседа призвал на следующем саммите альянса в Гааге утвердить обязательство всех стран НАТО выделять по 0,25% ВВП на помощь Украине и по 3% ВВП на оборонные расходы.* Организация признана нежелательной в России

https://ria.ru/20250505/nato-2015064740.html

https://ria.ru/20250512/pushkov-2016452166.html

литва

сша

вильнюс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, литва, сша, вильнюс, гитанас науседа, дональд трамп, нато, атлантический совет