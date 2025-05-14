https://ria.ru/20250514/litva-2016952829.html

Литва ввела санкции против президента Республики Сербской БиГ

Литва ввела санкции против президента Республики Сербской БиГ - РИА Новости, 14.05.2025

Литва ввела санкции против президента Республики Сербской БиГ

Литва ввела санкции против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, премьера энтитета Радована Вишковича и председателя Скупщины... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:59:00+03:00

2025-05-14T17:59:00+03:00

2025-05-14T17:59:00+03:00

в мире

литва

босния и герцеговина

сербия

милорад додик

оон

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730285771_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_eb84c6255740da00ceea7e4d3b8788ae.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Литва ввела санкции против президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорада Додика, премьера энтитета Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича, передает литовское агентство ELTA со ссылкой на МИД Литвы. "Литва ввела санкции против лидера боснийских сербов Милорада Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Вишковича и спикера парламента Ненада Стевандича", - говорится в сообщении. Отмечается, что в конце апреля политики были внесены властями Литвы в список нежелательных лиц, запрет на въезд в балтийскую республику действует до середины апреля 2030 года. В литовском МИД утверждают, что санкции были введены за "действия, которые представляют угрозу стабильности, суверенитету и территориальной целостности Боснии и Герцеговины, миру и Дейтонскому мирному соглашению", что якобы "может дестабилизировать регион и создать дополнительные угрозы европейской безопасности". Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик с рабочими визитами посещал Израиль, Сербию и Россиию, а также приезжал в Москву 9 мая на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20250510/dodik-2016251289.html

https://ria.ru/20250419/dodik-2012256600.html

литва

босния и герцеговина

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, босния и герцеговина, сербия, милорад додик, оон, нато