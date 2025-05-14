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Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной - РИА Новости, 14.05.2025
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной
Информация о минировании всех школ и детсадов в Липецке после проверки специалистами не подтвердилась, сообщает мэрия города. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:40:00+03:00
2025-05-14T22:40:00+03:00
2025-05-14T22:40:00+03:00
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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Информация о минировании всех школ и детсадов в Липецке после проверки специалистами не подтвердилась, сообщает мэрия города. Днём в среду министерство образования Липецкой области получило на почту сообщение о минировании всех школ и детских садов в регионе. Специалисты начали проверку. "Специалисты обследовали все школы и детские сады Липецка, о минировании которых сообщалось сегодня. Угроза не подтвердилась ни в одном здании", — сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка. О результатах проверки в детских садах и школах за пределами областного центра пока не сообщалось. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, липецк, липецкая область, россия
Происшествия, Липецк, Липецкая область, Россия
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной
Мэрия Липецка: информация о минировании всех школ и детсадов не подтвердилась