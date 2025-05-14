Рейтинг@Mail.ru
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/lipetsk-2016996012.html
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной - РИА Новости, 14.05.2025
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной
Информация о минировании всех школ и детсадов в Липецке после проверки специалистами не подтвердилась, сообщает мэрия города. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T22:40:00+03:00
2025-05-14T22:40:00+03:00
происшествия
липецк
липецкая область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/06/1488620606_436:0:3485:1715_1920x0_80_0_0_02d6b49c51046f01e13a0f23fd267892.jpg
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Информация о минировании всех школ и детсадов в Липецке после проверки специалистами не подтвердилась, сообщает мэрия города. Днём в среду министерство образования Липецкой области получило на почту сообщение о минировании всех школ и детских садов в регионе. Специалисты начали проверку. "Специалисты обследовали все школы и детские сады Липецка, о минировании которых сообщалось сегодня. Угроза не подтвердилась ни в одном здании", — сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка. О результатах проверки в детских садах и школах за пределами областного центра пока не сообщалось. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998998685.html
липецк
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/06/1488620606_817:0:3104:1715_1920x0_80_0_0_c61a980c2e5db2782b43d6bc79218b63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, липецк, липецкая область, россия
Происшествия, Липецк, Липецкая область, Россия
Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной

Мэрия Липецка: информация о минировании всех школ и детсадов не подтвердилась

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНа Соборной площади в Липецке
На Соборной площади в Липецке - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
На Соборной площади в Липецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Информация о минировании всех школ и детсадов в Липецке после проверки специалистами не подтвердилась, сообщает мэрия города.
Днём в среду министерство образования Липецкой области получило на почту сообщение о минировании всех школ и детских садов в регионе. Специалисты начали проверку.
«
"Специалисты обследовали все школы и детские сады Липецка, о минировании которых сообщалось сегодня. Угроза не подтвердилась ни в одном здании", — сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка.
О результатах проверки в детских садах и школах за пределами областного центра пока не сообщалось.
Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
В Липецке упали обломки БПЛА
13 февраля, 05:47
 
ПроисшествияЛипецкЛипецкая областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала