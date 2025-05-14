https://ria.ru/20250514/lipetsk-2016996012.html

Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной

Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной - РИА Новости, 14.05.2025

Информация о минировании школ и детских садов в Липецке оказалась ложной

Информация о минировании всех школ и детсадов в Липецке после проверки специалистами не подтвердилась, сообщает мэрия города. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T22:40:00+03:00

2025-05-14T22:40:00+03:00

2025-05-14T22:40:00+03:00

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липецк

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ВОРОНЕЖ, 14 мая - РИА Новости. Информация о минировании всех школ и детсадов в Липецке после проверки специалистами не подтвердилась, сообщает мэрия города. Днём в среду министерство образования Липецкой области получило на почту сообщение о минировании всех школ и детских садов в регионе. Специалисты начали проверку. "Специалисты обследовали все школы и детские сады Липецка, о минировании которых сообщалось сегодня. Угроза не подтвердилась ни в одном здании", — сообщили в Telegram-канале мэрии Липецка. О результатах проверки в детских садах и школах за пределами областного центра пока не сообщалось. Ложные минирования в разных городах России продолжаются с конца 2019 года. Они затронули суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы взрывов не подтверждались ни разу, но по закону каждое такое сообщение должно быть проверено.

https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998998685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, липецк, липецкая область, россия