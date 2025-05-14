https://ria.ru/20250514/lavrov-2016933815.html

Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17

Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17 - РИА Новости, 14.05.2025

Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17

Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:07:00+03:00

2025-05-14T17:07:00+03:00

2025-05-14T17:50:00+03:00

малайзия

россия

украина

в мире

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

сергей лавров

владимир путин

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ, но сделать это не удалось, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, утверждает кабмин Нидерландов."Конечно, не случайность. Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте, они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно", - сказал Лавров журналистам.Так он ответил на вопрос о том, случайно ли, что решение ИКАО было принято накануне российско-малайзийских переговоров. Ибрагим 13 мая прибыл в РФ с официальным визитом. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Малайзии состоялись в среду в Кремле.Глава МИД России упомянул ряд деталей, свидетельствующих о нечистоплотности проведенного расследования по MH17."Фактов полно. Начать с того, что украинцы так и не дали данные со своих радаров, в отличие от нас. Американцы так и не дали данные со своих спутников. А судьи в Гааге записали, что вот "американцы нам сказали, ссылаясь на данные со своих спутников, что это сделала Россия, мы им верим". Ну так же юриспруденция не осуществляется", - отметил Лавров.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.

https://ria.ru/20250514/sovet-2016871830.html

https://ria.ru/20240717/krushenie-1959742511.html

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малайзия, россия, украина, в мире, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей лавров, владимир путин, международная организация гражданской авиации, крушение малайзийского boeing под донецком