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Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17 - РИА Новости, 14.05.2025
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17:07 14.05.2025 (обновлено: 17:50 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/lavrov-2016933815.html
Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17
Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17 - РИА Новости, 14.05.2025
Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17
Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:07:00+03:00
2025-05-14T17:50:00+03:00
малайзия
россия
украина
в мире
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
сергей лавров
владимир путин
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ, но сделать это не удалось, заявил глава МИД России Сергей Лавров.Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, утверждает кабмин Нидерландов."Конечно, не случайность. Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте, они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно", - сказал Лавров журналистам.Так он ответил на вопрос о том, случайно ли, что решение ИКАО было принято накануне российско-малайзийских переговоров. Ибрагим 13 мая прибыл в РФ с официальным визитом. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Малайзии состоялись в среду в Кремле.Глава МИД России упомянул ряд деталей, свидетельствующих о нечистоплотности проведенного расследования по MH17."Фактов полно. Начать с того, что украинцы так и не дали данные со своих радаров, в отличие от нас. Американцы так и не дали данные со своих спутников. А судьи в Гааге записали, что вот "американцы нам сказали, ссылаясь на данные со своих спутников, что это сделала Россия, мы им верим". Ну так же юриспруденция не осуществляется", - отметил Лавров.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
https://ria.ru/20250514/sovet-2016871830.html
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малайзия, россия, украина, в мире, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), сергей лавров, владимир путин, международная организация гражданской авиации, крушение малайзийского boeing под донецком
Малайзия, Россия, Украина, В мире, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Сергей Лавров, Владимир Путин, Международная организация гражданской авиации, Крушение малайзийского Boeing под Донецком
Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17

Лавров: решением ИКАО по МН17 хотели омрачить визит Ибрагима в Россию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ, но сделать это не удалось, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, утверждает кабмин Нидерландов.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Совет ИКАО обнародует аргументы решения по крушению MH17
Вчера, 13:30
"Конечно, не случайность. Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте, они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно", - сказал Лавров журналистам.
Так он ответил на вопрос о том, случайно ли, что решение ИКАО было принято накануне российско-малайзийских переговоров. Ибрагим 13 мая прибыл в РФ с официальным визитом. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Малайзии состоялись в среду в Кремле.
Глава МИД России упомянул ряд деталей, свидетельствующих о нечистоплотности проведенного расследования по MH17.
"Фактов полно. Начать с того, что украинцы так и не дали данные со своих радаров, в отличие от нас. Американцы так и не дали данные со своих спутников. А судьи в Гааге записали, что вот "американцы нам сказали, ссылаясь на данные со своих спутников, что это сделала Россия, мы им верим". Ну так же юриспруденция не осуществляется", - отметил Лавров.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на Востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17
 
МалайзияРоссияУкраинаВ миреАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Сергей ЛавровВладимир ПутинМеждународная организация гражданской авиацииКрушение малайзийского Boeing под Донецком
 
 
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