Лавров прокомментировал решение ИКАО по МН17
Лавров: решением ИКАО по МН17 хотели омрачить визит Ибрагима в Россию
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Решение совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении малайзийского боинга специально было озвучено именно сейчас, чтобы попытаться омрачить визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима в РФ, но сделать это не удалось, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Ранее совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году, в ближайшее время будет рассмотрен вопрос о компенсациях, утверждает кабмин Нидерландов.
"Конечно, не случайность. Всем понятно, что это сделано специально, чтобы попытаться омрачить визит. Это не удалось. Наши малайзийские друзья прекрасно понимают, о чем идет речь. На протяжении всех этих лет мы с ними были в очень тесном контакте, они видят, что те, кто занялся этим расследованием, делали это нечистоплотно", - сказал Лавров журналистам.
Так он ответил на вопрос о том, случайно ли, что решение ИКАО было принято накануне российско-малайзийских переговоров. Ибрагим 13 мая прибыл в РФ с официальным визитом. Переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Малайзии состоялись в среду в Кремле.
Глава МИД России упомянул ряд деталей, свидетельствующих о нечистоплотности проведенного расследования по MH17.
"Фактов полно. Начать с того, что украинцы так и не дали данные со своих радаров, в отличие от нас. Американцы так и не дали данные со своих спутников. А судьи в Гааге записали, что вот "американцы нам сказали, ссылаясь на данные со своих спутников, что это сделала Россия, мы им верим". Ну так же юриспруденция не осуществляется", - отметил Лавров.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев ДНР, но те заявили, что у них нет средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте. При этом Украина отказалась предоставить данные со своих радаров, а США не стали передавать следствию спутниковые снимки, где, как они утверждают, виден момент запуска ракеты.
Дело о крушении малайзийского Boeing на востоке Украины в 2014 году
17 июля 2024, 03:17