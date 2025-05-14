Глава МИД Кубы обвинил США в двойных стандартах
Родригес осудил решение США вернуть страну в антитеррористический черный список
Гавана. Архивное фото
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ГАВАНА, 14 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Telegram-канале резко осудил возвращение республики в американский список стран, недостаточно сотрудничающих в борьбе с терроризмом, обвинив Вашингтон в двойных стандартах.
"Госсекретарь США, известный тем, что лгал, чтобы оправдать свои меры против кубинского народа, вновь включил Кубу в список стран, не сотрудничающих с американскими усилиями по борьбе с терроризмом. Стоит напомнить ему, что в 2024 году агентства его собственной страны представили доказательства обратного", - написал Родригес.
В мае 2024 года США исключили Кубу из списка стран, "не в полной мере сотрудничающих" в борьбе с терроризмом, но в минувший вторник, спустя год, вновь наделили ее соответствующим статусом. Государственный департамент сообщил, что США запрещают продажу и выдачу лицензий Кубе на экспорт военного оборудования из-за якобы отсутствия кооперации по терроризму.
По словам Родригеса Паррильи, в 2024 году американские спецслужбы сами предоставили данные, опровергающие наличие оснований для подобных обвинений.
"Приняло ли его (Марко Рубио - ред.) правительство хоть какие-либо меры против тех, кто с территории США организует, финансирует и безнаказанно осуществляет теракты против Кубы? Двойные стандарты этого правительства общеизвестны", - добавил Родригес.
Министр в заключение предложил США, которые составляют "односторонние, произвольные и обманные списки", создать новый - "список лживых и коррумпированных американских политиков, обслуживающих частные интересы".