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Глава МИД Кубы обвинил США в двойных стандартах - РИА Новости, 14.05.2025
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06:11 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kuba-2016795063.html
Глава МИД Кубы обвинил США в двойных стандартах
Глава МИД Кубы обвинил США в двойных стандартах - РИА Новости, 14.05.2025
Глава МИД Кубы обвинил США в двойных стандартах
Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Telegram-канале резко осудил возвращение республики в американский список стран, недостаточно... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:11:00+03:00
2025-05-14T06:11:00+03:00
в мире
куба
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вашингтон (штат)
бруно родригес паррилья
марко рубио
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ГАВАНА, 14 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Telegram-канале резко осудил возвращение республики в американский список стран, недостаточно сотрудничающих в борьбе с терроризмом, обвинив Вашингтон в двойных стандартах. "Госсекретарь США, известный тем, что лгал, чтобы оправдать свои меры против кубинского народа, вновь включил Кубу в список стран, не сотрудничающих с американскими усилиями по борьбе с терроризмом. Стоит напомнить ему, что в 2024 году агентства его собственной страны представили доказательства обратного", - написал Родригес. В мае 2024 года США исключили Кубу из списка стран, "не в полной мере сотрудничающих" в борьбе с терроризмом, но в минувший вторник, спустя год, вновь наделили ее соответствующим статусом. Государственный департамент сообщил, что США запрещают продажу и выдачу лицензий Кубе на экспорт военного оборудования из-за якобы отсутствия кооперации по терроризму. По словам Родригеса Паррильи, в 2024 году американские спецслужбы сами предоставили данные, опровергающие наличие оснований для подобных обвинений. "Приняло ли его (Марко Рубио - ред.) правительство хоть какие-либо меры против тех, кто с территории США организует, финансирует и безнаказанно осуществляет теракты против Кубы? Двойные стандарты этого правительства общеизвестны", - добавил Родригес. Министр в заключение предложил США, которые составляют "односторонние, произвольные и обманные списки", создать новый - "список лживых и коррумпированных американских политиков, обслуживающих частные интересы".
https://ria.ru/20250507/lavrov-2015437035.html
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в мире, куба, сша, вашингтон (штат), бруно родригес паррилья, марко рубио
В мире, Куба, США, Вашингтон (штат), Бруно Родригес Паррилья, Марко Рубио
Глава МИД Кубы обвинил США в двойных стандартах

Родригес осудил решение США вернуть страну в антитеррористический черный список

© РИА Новости / Павел Герасимов | Перейти в медиабанкГавана
Гавана - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Павел Герасимов
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ГАВАНА, 14 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья в своем Telegram-канале резко осудил возвращение республики в американский список стран, недостаточно сотрудничающих в борьбе с терроризмом, обвинив Вашингтон в двойных стандартах.
"Госсекретарь США, известный тем, что лгал, чтобы оправдать свои меры против кубинского народа, вновь включил Кубу в список стран, не сотрудничающих с американскими усилиями по борьбе с терроризмом. Стоит напомнить ему, что в 2024 году агентства его собственной страны представили доказательства обратного", - написал Родригес.
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В мае 2024 года США исключили Кубу из списка стран, "не в полной мере сотрудничающих" в борьбе с терроризмом, но в минувший вторник, спустя год, вновь наделили ее соответствующим статусом. Государственный департамент сообщил, что США запрещают продажу и выдачу лицензий Кубе на экспорт военного оборудования из-за якобы отсутствия кооперации по терроризму.
По словам Родригеса Паррильи, в 2024 году американские спецслужбы сами предоставили данные, опровергающие наличие оснований для подобных обвинений.
"Приняло ли его (Марко Рубио - ред.) правительство хоть какие-либо меры против тех, кто с территории США организует, финансирует и безнаказанно осуществляет теракты против Кубы? Двойные стандарты этого правительства общеизвестны", - добавил Родригес.
Министр в заключение предложил США, которые составляют "односторонние, произвольные и обманные списки", создать новый - "список лживых и коррумпированных американских политиков, обслуживающих частные интересы".
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3 апреля, 17:33
 
В миреКубаСШАВашингтон (штат)Бруно Родригес ПаррильяМарко Рубио
 
 
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