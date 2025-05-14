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В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием - РИА Новости, 14.05.2025
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08:42 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/krym-2016803854.html
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием - РИА Новости, 14.05.2025
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием
Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T08:42:00+03:00
2025-05-14T08:42:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с оружием. "В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут", - сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его мнению, прекращение огня по всей линии фронта возможно только после того, как будут сформированы фундаментальные контуры безопасности, исходя из требований и национальных интересов России. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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россия, украина, москва, владимир константинов, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, в мире
Россия, Украина, Москва, Владимир Константинов, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, НАТО, В мире
В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием

Константинов призвал Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с оружием.
"В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут", - сказал Константинов РИА Новости.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина. 10 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Европейские лидеры пригрозили России новыми санкциями
10 мая, 02:15
При этом, по его мнению, прекращение огня по всей линии фронта возможно только после того, как будут сформированы фундаментальные контуры безопасности, исходя из требований и национальных интересов России.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал.
В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
"Внезапно переметнулись". В Госдуме высказались о плане Европы по Украине
5 марта, 16:26
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир КонстантиновЭммануэль МакронФридрих МерцНАТОВ мире
 
 
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