https://ria.ru/20250514/krym-2016803854.html

В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием

В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием - РИА Новости, 14.05.2025

В Крыму призвали Запад остановить идущие на Украину эшелоны с оружием

Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:42:00+03:00

2025-05-14T08:42:00+03:00

2025-05-14T08:42:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов призвал Запад отбросить популистские мирные инициативы и начать с остановки идущих на Украину эшелонов с оружием. "В вопросе урегулирования украинского конфликта важно реальное желание мира. В этом плане совершенно популистски выглядит позиция Запада. Если они так хотят мира, пусть завтра скажут нам, что эшелоны с оружием остановлены на такой-то станции, дальше не едут", - сказал Константинов РИА Новости. При этом, по его мнению, прекращение огня по всей линии фронта возможно только после того, как будут сформированы фундаментальные контуры безопасности, исходя из требований и национальных интересов России. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия, несмотря на то, что киевский режим все перемирия ранее нарушал. В РФ ранее отмечали, что ни Европа, ни Украина не в том положении, чтобы диктовать России свои условия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно, у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250510/ugrozy-2016146147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, москва, владимир константинов, эммануэль макрон, фридрих мерц, нато, в мире