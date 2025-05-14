https://ria.ru/20250514/krym-2016792877.html
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2025
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетная опасность в Крыму отменена, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:20:00+03:00
2025-05-14T05:20:00+03:00
2025-05-14T05:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
республика крым
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в 2.24 мск и отменили спустя 2,5 часа. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Республика Крым, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Безопасность
В Крыму отменили ракетную опасность
В Крыму объявили отбой ракетной опасности