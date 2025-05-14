https://ria.ru/20250514/krym-2016792877.html

В Крыму отменили ракетную опасность

В Крыму отменили ракетную опасность - РИА Новости, 14.05.2025

В Крыму отменили ракетную опасность

Ракетная опасность в Крыму отменена, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:20:00+03:00

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2025-05-14T05:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

республика крым

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ракетная опасность в Крыму отменена, сообщается в приложении МЧС России. Опасность объявили в 2.24 мск и отменили спустя 2,5 часа. "Экстренная информация РСЧС (Республика Крым): отбой ракетной опасности в Республике Крым", - говорится в сообщении МЧС.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

республика крым

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, республика крым, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность