https://ria.ru/20250514/kreml-2016987518.html

Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль

Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль - РИА Новости, 14.05.2025

Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль

Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:23:00+03:00

2025-05-14T21:23:00+03:00

2025-05-14T21:23:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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россия

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луис инасиу лула да силва

день победы

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля."Бразильский лидер также поблагодарил Владимира Путина за теплый прием, оказанный в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250514/braziliya-2016986861.html

бразилия

россия

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