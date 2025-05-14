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Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль
Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль - РИА Новости, 14.05.2025
Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль
Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:23:00+03:00
2025-05-14T21:23:00+03:00
2025-05-14T21:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
бразилия
россия
москва
владимир путин
луис инасиу лула да силва
день победы
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля."Бразильский лидер также поблагодарил Владимира Путина за теплый прием, оказанный в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - говорится в сообщении.
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Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль
Кремль: Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая