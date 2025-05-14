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Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль - РИА Новости, 14.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
21:23 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kreml-2016987518.html
Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль
Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль - РИА Новости, 14.05.2025
Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль
Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:23:00+03:00
2025-05-14T21:23:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
бразилия
россия
москва
владимир путин
луис инасиу лула да силва
день победы
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля."Бразильский лидер также поблагодарил Владимира Путина за теплый прием, оказанный в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - говорится в сообщении.
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бразилия, россия, москва, владимир путин, луис инасиу лула да силва, день победы, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бразилия, Россия, Москва, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, День Победы, В мире
Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая, сообщает Кремль

Кремль: Лула да Силва поблагодарил Путина за теплый прием 9 мая

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва поблагодарил президента РФ Владимира Путина за теплый прием в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы, сообщает пресс-служба Кремля.
"Бразильский лидер также поблагодарил Владимира Путина за теплый прием, оказанный в ходе торжественных мероприятий по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Главы государств подтвердили настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-бразильского стратегического партнерства, новый импульс которому придали проведенные ими в Москве 9 мая переговоры", - говорится в сообщении.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Президент Бразилии заявил о намерении содействовать переговорам по Украине
Вчера, 21:18
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБразилияРоссияМоскваВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваДень ПобедыВ мире
 
 
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