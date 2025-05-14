https://ria.ru/20250514/kreml-2016879507.html

Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025

Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:56:00+03:00

2025-05-14T13:56:00+03:00

2025-05-14T13:57:00+03:00

россия

малайзия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. Как раннее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

https://ria.ru/20250514/premer-2016870501.html

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россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, в мире