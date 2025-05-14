Рейтинг@Mail.ru
Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:56 14.05.2025 (обновлено: 13:57 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/kreml-2016879507.html
Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным - РИА Новости, 14.05.2025
Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:56:00+03:00
2025-05-14T13:57:00+03:00
россия
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a8fb3c514c96948c3c0633263aadf650.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. Как раннее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
https://ria.ru/20250514/premer-2016870501.html
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016877548.html
россия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0e/2016868577_35:0:2764:2047_1920x0_80_0_0_98483bb69dee979f6f72a5d63a497d13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, в мире
Россия, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, В мире
Премьер Малайзии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Премьер Малайзии Ибрагим прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим приехал в Кремль, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Премьер Малайзии назвал Россию самодостаточным государством
Вчера, 13:24
Как раннее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.
Кроме того, в ходе встречи президент РФ и малайзийский премьер наметят шаги по дальнейшему углублению взаимодействия двух стран, а также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Малайзия намерена укреплять отношения с Россией во всех сферах
Вчера, 13:52
 
РоссияМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала