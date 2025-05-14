https://ria.ru/20250514/kreml-2016856978.html
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе - РИА Новости, 14.05.2025
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе
Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:42:00+03:00
2025-05-14T12:42:00+03:00
2025-05-14T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС. "Сейчас вся система стратстабильности и безопасности (в Европе - ред.) находится в плачевном состоянии. По понятным причинам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к планам Макрона относятся в Кремле.
https://ria.ru/20250514/slutskij-2016779672.html
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европа, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, евросоюз
Европа, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе
Песков: архитектура безопасности в Европе находится в плачевном состоянии