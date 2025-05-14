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Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе - РИА Новости, 14.05.2025
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12:42 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kreml-2016856978.html
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе - РИА Новости, 14.05.2025
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе
Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС. "Сейчас вся система стратстабильности и безопасности (в Европе - ред.) находится в плачевном состоянии. По понятным причинам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к планам Макрона относятся в Кремле.
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европа, россия, франция, дмитрий песков, эммануэль макрон, евросоюз
Европа, Россия, Франция, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Песков дал оценку состоянию стратегической безопасности в Европе

Песков: архитектура безопасности в Европе находится в плачевном состоянии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Архитектура стратегической безопасности в Европе сейчас находится в плачевном состоянии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова к диалогу о размещении своих самолетов с ядерными боеголовками в других странах ЕС.
"Сейчас вся система стратстабильности и безопасности (в Европе - ред.) находится в плачевном состоянии. По понятным причинам", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как к планам Макрона относятся в Кремле.
Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Слуцкий прокомментировал слова Макрона о безопасности Европы и Украине
Вчера, 00:51
 
ЕвропаРоссияФранцияДмитрий ПесковЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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