Рейтинг@Mail.ru
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kreml-2016854699.html
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии
Кремль проинформирует о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, если они будут планироваться в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:31:00+03:00
2025-05-14T12:31:00+03:00
бразилия
россия
китай
владимир путин
луис инасиу лула да силва
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_0:113:3069:1839_1920x0_80_0_0_49c61bf10d2a86b731a73d50613738cb.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, если они будут планироваться в какой-то форме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Путина новые контакты с лидером Бразилии. Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. Во время своего визита президент заявил, что Бразилия готова углублять стратегическое сотрудничество с Китаем, а также строить более справедливый, мирный и процветающий мир.
https://ria.ru/20250510/braziliya-2016180901.html
бразилия
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/07/2015639262_86:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_89000892609c3d11ebe2009c65987ee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, китай, владимир путин, луис инасиу лула да силва, дмитрий песков, в мире
Бразилия, Россия, Китай, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии

Песков: Кремль проинформирует о возможных контактах Путина и Лулы да Сильвы

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, если они будут планироваться в какой-то форме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Путина новые контакты с лидером Бразилии.
Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. Во время своего визита президент заявил, что Бразилия готова углублять стратегическое сотрудничество с Китаем, а также строить более справедливый, мирный и процветающий мир.
Президент Бразилии Лула Инасио да Силва - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Президент Бразилии назвал Россию важным партнером в энергетике
10 мая, 11:03
 
БразилияРоссияКитайВладимир ПутинЛуис Инасиу Лула да СилваДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала