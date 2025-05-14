https://ria.ru/20250514/kreml-2016854699.html

Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии

Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025

Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии

Кремль проинформирует о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, если они будут планироваться в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:31:00+03:00

2025-05-14T12:31:00+03:00

2025-05-14T12:31:00+03:00

бразилия

россия

китай

владимир путин

луис инасиу лула да силва

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, если они будут планироваться в какой-то форме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Путина новые контакты с лидером Бразилии. Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. Во время своего визита президент заявил, что Бразилия готова углублять стратегическое сотрудничество с Китаем, а также строить более справедливый, мирный и процветающий мир.

https://ria.ru/20250510/braziliya-2016180901.html

бразилия

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китай

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бразилия, россия, китай, владимир путин, луис инасиу лула да силва, дмитрий песков, в мире