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Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии
Кремль проинформирует о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, если они будут планироваться в... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:31:00+03:00
2025-05-14T12:31:00+03:00
2025-05-14T12:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Кремль проинформирует о возможных контактах президента РФ Владимира Путина и президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силва, если они будут планироваться в какой-то форме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В настоящий момент я ничего не могу сказать по этому поводу. Если в какой-то форме контакты будут согласованы, мы вас сразу же проинформируем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли в планах Путина новые контакты с лидером Бразилии. Лула да Силва с 10 по 14 мая находится в Китае с государственным визитом. Во время своего визита президент заявил, что Бразилия готова углублять стратегическое сотрудничество с Китаем, а также строить более справедливый, мирный и процветающий мир.
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бразилия, россия, китай, владимир путин, луис инасиу лула да силва, дмитрий песков, в мире
Бразилия, Россия, Китай, Владимир Путин, Луис Инасиу Лула да Силва, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии
Песков: Кремль проинформирует о возможных контактах Путина и Лулы да Сильвы