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Выпускные концерты Академии Русского балета пройдут 21-22 июня в Челябинске - РИА Новости, 14.05.2025
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10:22 14.05.2025 (обновлено: 11:10 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/kontserty-2016821613.html
Выпускные концерты Академии Русского балета пройдут 21-22 июня в Челябинске
Выпускные концерты Академии Русского балета пройдут 21-22 июня в Челябинске - РИА Новости, 14.05.2025
Выпускные концерты Академии Русского балета пройдут 21-22 июня в Челябинске
Выпускные концерты воспитанников Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой пройдут 21 и 22 июня на сцене Челябинского государственного академического театра РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T10:22:00+03:00
2025-05-14T11:10:00+03:00
челябинск
академия русского балета имени а. я. вагановой
николай цискаридзе
марина семенова
галина уланова
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выпускные концерты воспитанников Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой пройдут 21 и 22 июня на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета в рамках XVI Международного фестиваля балета "В честь Екатерины Максимовой", сообщили в Академии. В рамках выпускных концертов представят хореографическую программу в 2-х отделениях, каждое из которых посвящено важному событию в истории балетной школы - одной из старейших (образована в 1738 году) и авторитетных в мире школы классического танца.В первом отделении будет представлена знаменитая вторая картина "Белый акт" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского (хореография Льва Иванова 1894 года, редакция Константина Сергеева 1950 года). Исполнение "Белого акта", вошедшего в репертуар Академии Русского балета в 2025 году, посвящается 100-летию первого выпуска Агриппины Вагановой 1925 года.Во втором отделении воспитанники Академии представят сюиту из балета "Пахита" Эдуара Дельдевеза, Людвига Минкуса и Риккардо Дриго в редакции Николая Цискаридзе. Сюита посвящается 30-летию педагогической деятельности Цискаридзе. В этом году состоится первый в творчестве Мастера выпуск женского класса.Почти три века в Академии, благодаря уникальной методике преподавания, успешно развивается блистательное мастерство танца, отмечается в сообщении. Среди ее выпускников – выдающиеся балерины и танцовщики Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина, Наталия Дудинская, Владимир Пономарев, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина. Сегодня школу возглавляет премьер Большого театра, народный артист России, лауреат Государственных премий Николай Цискаридзе - ученик великих мастеров хореографии Петра Пестова, Марины Семеновой и Галины Улановой. Первый проректор, художественный руководитель Академии – прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Жанна Аюпова.Выпускные концерты Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой осуществляются в рамках программы Академического стратегического лидерства "Приоритет 2030".
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челябинск, академия русского балета имени а. я. вагановой, николай цискаридзе, марина семенова, галина уланова
Челябинск, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Николай Цискаридзе, Марина Семенова, Галина Уланова
Выпускные концерты Академии Русского балета пройдут 21-22 июня в Челябинске

В Челябинске 21-22 июня состоятся выпускные концерты Академии Русского балета

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВыпускной концерт Академии Русского балета им. А. Вагановой в Мариинском театре
Выпускной концерт Академии Русского балета им. А. Вагановой в Мариинском театре - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Выпускной концерт Академии Русского балета им. А. Вагановой в Мариинском театре
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Выпускные концерты воспитанников Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой пройдут 21 и 22 июня на сцене Челябинского государственного академического театра оперы и балета в рамках XVI Международного фестиваля балета "В честь Екатерины Максимовой", сообщили в Академии.
В рамках выпускных концертов представят хореографическую программу в 2-х отделениях, каждое из которых посвящено важному событию в истории балетной школы - одной из старейших (образована в 1738 году) и авторитетных в мире школы классического танца.
В первом отделении будет представлена знаменитая вторая картина "Белый акт" из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского (хореография Льва Иванова 1894 года, редакция Константина Сергеева 1950 года). Исполнение "Белого акта", вошедшего в репертуар Академии Русского балета в 2025 году, посвящается 100-летию первого выпуска Агриппины Вагановой 1925 года.
Во втором отделении воспитанники Академии представят сюиту из балета "Пахита" Эдуара Дельдевеза, Людвига Минкуса и Риккардо Дриго в редакции Николая Цискаридзе. Сюита посвящается 30-летию педагогической деятельности Цискаридзе. В этом году состоится первый в творчестве Мастера выпуск женского класса.
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Вчера, 14:05
Почти три века в Академии, благодаря уникальной методике преподавания, успешно развивается блистательное мастерство танца, отмечается в сообщении. Среди ее выпускников – выдающиеся балерины и танцовщики Анна Павлова, Матильда Кшесинская, Тамара Карсавина, Вацлав Нижинский, Марина Семенова, Галина Уланова, Фея Балабина, Наталия Дудинская, Владимир Пономарев, Михаил Барышников, Рудольф Нуреев, Наталия Макарова, Светлана Захарова, Диана Вишнева, Ульяна Лопаткина.
Сегодня школу возглавляет премьер Большого театра, народный артист России, лауреат Государственных премий Николай Цискаридзе - ученик великих мастеров хореографии Петра Пестова, Марины Семеновой и Галины Улановой. Первый проректор, художественный руководитель Академии – прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Жанна Аюпова.
Выпускные концерты Академии Русского балета имени А.Я. Вагановой осуществляются в рамках программы Академического стратегического лидерства "Приоритет 2030".
 
ЧелябинскАкадемия русского балета имени А. Я. ВагановойНиколай ЦискаридзеМарина СеменоваГалина Уланова
 
 
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