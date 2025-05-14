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Новой точкой международного турне конкурса Стенина стал Тегеран - РИА Новости, 14.05.2025
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11:23 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/konkurs-2016836663.html
Новой точкой международного турне конкурса Стенина стал Тегеран
Новой точкой международного турне конкурса Стенина стал Тегеран - РИА Новости, 14.05.2025
Новой точкой международного турне конкурса Стенина стал Тегеран
Выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года открылась в столице Ирана – Тегеране, при поддержке медиагруппы Mehr. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:23:00+03:00
2025-05-14T11:23:00+03:00
россия
тегеран (город)
иран
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
миа "россия сегодня"
новости агентства
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Тегеран, 14 мая – РИА Новости. Выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года открылась в столице Ирана – Тегеране, при поддержке медиагруппы Mehr. Экспозицию из 30 работ фотожурналистов из Индии, России, Италии, Сирии, Великобритании, Бангладеш и других стран приняла на своей площадке арт-пространство Howzeh Honari.В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян.На открытии Мохаммед Мехди Рахмати отметил: "Сегодняшняя выставка – это не просто коллекция фотографий. Сегодня мы становимся свидетелями человеческих историй, и каждая фотография рассказывает новую история, иногда о страданиях, иногда о надежде, но в центре ее всегда человек. Особенным это мероприятие делает то, что оно ориентировано на молодое поколение фотографов со всего мира. Открытие выставки имени Андрея Стенина в Тегеране стало результатом долгого и непрерывного сотрудничества между иранскими и российскими СМИ, такими как медиагруппа "Россия сегодня". Наши отношений, выходящие за рамки ситуативного или проектного сотрудничества основаны на взаимопонимании и стратегическом партнерстве – отношениях, которые формируются и укрепляются благодаря профессиональному обмену, совместной работе и общему взгляду на глобальные проблемы".Его поддержал и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян. В своем выступлении он напомнил о глубоких корнях российско-иранского сотрудничества в области фотографии и привел в пример первого русского фотографа Антона Севрюгина, который работал при дворе каджарского шаха Насреддина в XIX веке и первым популяризировал жанр фотографии в Иране. Он также сделал акцент на том, что за минувшие 10 лет жертвами украинского режима стали более 60 журналистов, выполнявших свои обязанности в конфликтных зонах, и что эти факты грубо замалчиваются в западных странах.Исполнительный директор международного фотоконкурса имени Андрея Стенина Александр Штоль также поздравил присутствующих с открытием выставки в формате видеообращения. "С момента создания конкурса в 2014 году Иран всегда был важнейшей частью проекта, поэтому мне особенно приятно, что выставка работ открывается именно в Тегеране. Фотожурналисты Ирана – одни из самых ярких и активных участников конкурса, которые неоднократно становились победителями в его номинациях", - подчеркнул он.Роуд-шоу конкурса 2024 года уже приняли у себя Китай, Танзания , Сербия, ДР Конго, ОАЭ, ЮАР и Индия.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
https://ria.ru/20250422/stazhirovka-2012681063.html
https://ria.ru/20250422/memorandum-2012782174.html
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россия
тегеран (город)
иран
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2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
россия, тегеран (город), иран, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, миа "россия сегодня", новости агентства
Россия, Тегеран (город), Иран, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, МИА "Россия сегодня", Новости агентства

Новой точкой международного турне конкурса Стенина стал Тегеран

© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
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Тегеран, 14 мая – РИА Новости. Выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года открылась в столице Ирана – Тегеране, при поддержке медиагруппы Mehr. Экспозицию из 30 работ фотожурналистов из Индии, России, Италии, Сирии, Великобритании, Бангладеш и других стран приняла на своей площадке арт-пространство Howzeh Honari.
В торжественной церемонии открытия приняли участие генеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян.
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На открытии Мохаммед Мехди Рахмати отметил: "Сегодняшняя выставка – это не просто коллекция фотографий. Сегодня мы становимся свидетелями человеческих историй, и каждая фотография рассказывает новую история, иногда о страданиях, иногда о надежде, но в центре ее всегда человек. Особенным это мероприятие делает то, что оно ориентировано на молодое поколение фотографов со всего мира. Открытие выставки имени Андрея Стенина в Тегеране стало результатом долгого и непрерывного сотрудничества между иранскими и российскими СМИ, такими как медиагруппа "Россия сегодня". Наши отношений, выходящие за рамки ситуативного или проектного сотрудничества основаны на взаимопонимании и стратегическом партнерстве – отношениях, которые формируются и укрепляются благодаря профессиональному обмену, совместной работе и общему взгляду на глобальные проблемы".
Его поддержал и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян. В своем выступлении он напомнил о глубоких корнях российско-иранского сотрудничества в области фотографии и привел в пример первого русского фотографа Антона Севрюгина, который работал при дворе каджарского шаха Насреддина в XIX веке и первым популяризировал жанр фотографии в Иране. Он также сделал акцент на том, что за минувшие 10 лет жертвами украинского режима стали более 60 журналистов, выполнявших свои обязанности в конфликтных зонах, и что эти факты грубо замалчиваются в западных странах.
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
1 из 4
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
2 из 4
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadГенеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян
Генеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян
Генеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
3 из 4
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
4 из 4
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
1 из 4
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
2 из 4
Генеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
3 из 4
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
4 из 4
Исполнительный директор международного фотоконкурса имени Андрея Стенина Александр Штоль также поздравил присутствующих с открытием выставки в формате видеообращения. "С момента создания конкурса в 2014 году Иран всегда был важнейшей частью проекта, поэтому мне особенно приятно, что выставка работ открывается именно в Тегеране. Фотожурналисты Ирана – одни из самых ярких и активных участников конкурса, которые неоднократно становились победителями в его номинациях", - подчеркнул он.
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О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).
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28 марта, 12:54
 
РоссияТегеран (город)ИранМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаМИА "Россия сегодня"Новости агентства
 
 
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