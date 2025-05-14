Новой точкой международного турне конкурса Стенина стал Тегеран
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
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Тегеран, 14 мая – РИА Новости. Выставка лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года открылась в столице Ирана – Тегеране, при поддержке медиагруппы Mehr. Экспозицию из 30 работ фотожурналистов из Индии, России, Италии, Сирии, Великобритании, Бангладеш и других стран приняла на своей площадке арт-пространство Howzeh Honari.
На открытии Мохаммед Мехди Рахмати отметил: "Сегодняшняя выставка – это не просто коллекция фотографий. Сегодня мы становимся свидетелями человеческих историй, и каждая фотография рассказывает новую история, иногда о страданиях, иногда о надежде, но в центре ее всегда человек. Особенным это мероприятие делает то, что оно ориентировано на молодое поколение фотографов со всего мира. Открытие выставки имени Андрея Стенина в Тегеране стало результатом долгого и непрерывного сотрудничества между иранскими и российскими СМИ, такими как медиагруппа "Россия сегодня". Наши отношений, выходящие за рамки ситуативного или проектного сотрудничества основаны на взаимопонимании и стратегическом партнерстве – отношениях, которые формируются и укрепляются благодаря профессиональному обмену, совместной работе и общему взгляду на глобальные проблемы".
Его поддержал и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян. В своем выступлении он напомнил о глубоких корнях российско-иранского сотрудничества в области фотографии и привел в пример первого русского фотографа Антона Севрюгина, который работал при дворе каджарского шаха Насреддина в XIX веке и первым популяризировал жанр фотографии в Иране. Он также сделал акцент на том, что за минувшие 10 лет жертвами украинского режима стали более 60 журналистов, выполнявших свои обязанности в конфликтных зонах, и что эти факты грубо замалчиваются в западных странах.
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
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© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
2 из 4
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadГенеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян
Генеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
3 из 4
© Фото : Mehr/Fatemeh AmuzadПосетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
4 из 4
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
1 из 4
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
2 из 4
Генеральный директор Mehr Мохаммед Мехди Рахмати и временный поверенный в делах России в Иране Рафаэль Геворкян
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
3 из 4
Посетители выставки лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2024 года в Тегеране
© Фото : Mehr/Fatemeh Amuzad
4 из 4
Исполнительный директор международного фотоконкурса имени Андрея Стенина Александр Штоль также поздравил присутствующих с открытием выставки в формате видеообращения. "С момента создания конкурса в 2014 году Иран всегда был важнейшей частью проекта, поэтому мне особенно приятно, что выставка работ открывается именно в Тегеране. Фотожурналисты Ирана – одни из самых ярких и активных участников конкурса, которые неоднократно становились победителями в его номинациях", - подчеркнул он.
"Россия сегодня" и Мининформации Омана заключили меморандум
22 апреля, 16:31
Роуд-шоу конкурса 2024 года уже приняли у себя Китай, Танзания , Сербия, ДР Конго, ОАЭ, ЮАР и Индия.
О Конкурсе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия) и телеканал "Москва 24" (Россия).