https://ria.ru/20250514/kongressmen-2016796047.html

Американский конгрессмен призвал к голосованию по импичменту Трампу

Американский конгрессмен призвал к голосованию по импичменту Трампу - РИА Новости, 14.05.2025

Американский конгрессмен призвал к голосованию по импичменту Трампу

Член палаты представителей США от демократов Шри Танедар призвал к голосованию по ранее представленной им резолюции о вынесении импичмента президенту страны... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T06:27:00+03:00

2025-05-14T06:27:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Шри Танедар призвал к голосованию по ранее представленной им резолюции о вынесении импичмента президенту страны Дональду Трампу по семи статьям, сообщает издание Hill. Танедар ранее заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий". Это первая попытка импичмента за второй срок Трампа, однако шансы на его одобрение близки к нулю, так как конгресс находится под контролем республиканцев. Трамп, реагируя на инициативу, высмеял конгрессмена, назвав его "сумасшедшим". "Танедар, объявивший в конце прошлого месяца, что он подал статьи об импичменте против президента Трампа, выступил с инициативой провести голосование по импичменту президенту", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, теперь палата представителей должна проголосовать по данному вопросу до четверга, однако инициатива вряд ли сможет далеко продвинуться в контролируемом республиканцами органе. Неназванный демократ в палате представителей в беседе с порталом Axios назвал инициативу Танедара "пустой тратой времени". Ранее портал Axios со ссылкой на конгрессменов сообщал, что демократы в палате представителей возмущены попыткой Танедара вынести импичмент Трампу, поскольку считают инициативу поспешной. Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.

https://ria.ru/20250406/kongressmen-2009615753.html

https://ria.ru/20250429/impichment-2013974613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, дональд трамп