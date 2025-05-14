https://ria.ru/20250514/kongressmen-2016796047.html
Американский конгрессмен призвал к голосованию по импичменту Трампу
Американский конгрессмен призвал к голосованию по импичменту Трампу - РИА Новости, 14.05.2025
Американский конгрессмен призвал к голосованию по импичменту Трампу
Член палаты представителей США от демократов Шри Танедар призвал к голосованию по ранее представленной им резолюции о вынесении импичмента президенту страны... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T06:27:00+03:00
2025-05-14T06:27:00+03:00
2025-05-14T06:27:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_0:198:3076:1928_1920x0_80_0_0_8d11c2917c08d4fc0f2c6b81dc382a9a.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Член палаты представителей США от демократов Шри Танедар призвал к голосованию по ранее представленной им резолюции о вынесении импичмента президенту страны Дональду Трампу по семи статьям, сообщает издание Hill. Танедар ранее заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий". Это первая попытка импичмента за второй срок Трампа, однако шансы на его одобрение близки к нулю, так как конгресс находится под контролем республиканцев. Трамп, реагируя на инициативу, высмеял конгрессмена, назвав его "сумасшедшим". "Танедар, объявивший в конце прошлого месяца, что он подал статьи об импичменте против президента Трампа, выступил с инициативой провести голосование по импичменту президенту", - говорится в сообщении. Как отмечает издание, теперь палата представителей должна проголосовать по данному вопросу до четверга, однако инициатива вряд ли сможет далеко продвинуться в контролируемом республиканцами органе. Неназванный демократ в палате представителей в беседе с порталом Axios назвал инициативу Танедара "пустой тратой времени". Ранее портал Axios со ссылкой на конгрессменов сообщал, что демократы в палате представителей возмущены попыткой Танедара вынести импичмент Трампу, поскольку считают инициативу поспешной. Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.
https://ria.ru/20250406/kongressmen-2009615753.html
https://ria.ru/20250429/impichment-2013974613.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131289/54/1312895446_179:0:2910:2048_1920x0_80_0_0_8d8d801aaf5fe113f6a380ea35999e4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Американский конгрессмен призвал к голосованию по импичменту Трампу
Конгрессмен Танедар призвал к голосованию по статьям импичмента Трампу
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости.
Член палаты представителей США от демократов Шри Танедар призвал к голосованию по ранее представленной им резолюции о вынесении импичмента президенту страны Дональду Трампу по семи статьям, сообщает издание Hill
.
Танедар ранее заявил, что представил резолюцию о вынесении импичмента Трампу
по семи статьям, в том числе за "тираническое превышение полномочий". Это первая попытка импичмента за второй срок Трампа, однако шансы на его одобрение близки к нулю, так как конгресс находится под контролем республиканцев. Трамп, реагируя на инициативу, высмеял конгрессмена, назвав его "сумасшедшим".
"Танедар, объявивший в конце прошлого месяца, что он подал статьи об импичменте против президента Трампа, выступил с инициативой провести голосование по импичменту президенту", - говорится в сообщении.
Как отмечает издание, теперь палата представителей должна проголосовать по данному вопросу до четверга, однако инициатива вряд ли сможет далеко продвинуться в контролируемом республиканцами органе.
Неназванный демократ в палате представителей в беседе с порталом Axios назвал инициативу Танедара "пустой тратой времени".
Ранее портал Axios со ссылкой на конгрессменов сообщал, что демократы в палате представителей возмущены попыткой Танедара вынести импичмент Трампу, поскольку считают инициативу поспешной.
Трамп в интервью журналу Time, опубликованном 25 апреля, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках конституции. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.