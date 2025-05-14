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Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями - РИА Новости, 14.05.2025
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11:07 14.05.2025 (обновлено: 11:10 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями - РИА Новости, 14.05.2025
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T11:07:00+03:00
2025-05-14T11:10:00+03:00
россия
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
госдума рф
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 мая. Сейчас граждане, включенные в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, вправе осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом в целях обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих дохода. В частности, они могут получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты; а также уплачивать налоги, штрафы, иные обязательные платежи. Однако, согласно пояснительной записке, есть случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия этих выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита. В связи с этим законопроект предусматривает возможность совершения операций данной категорией граждан через определенные банковские счета – но для этого они должны будут подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, банков и банковских счетов. Росфинмониторинг должен рассмотреть заявление в течение 10 дней рабочих дней. Он может удовлетворить его или отказать заявителю, а также ограничить количество используемых банковских счетов либо способы совершения операций, если они проводятся без банковского счета. В случае удовлетворения заявления Росфинмониторинг будет доводить информацию об этом до кредитных организаций и Банка России. Законопроектом также предлагается уточнить, какие доходы, помимо заработной платы, вправе получать и расходовать лица, включенные в перечень экстремистов и террористов, для обеспечения жизнедеятельности своей и своих иждивенцев. Виды иных доходов будет определять правительство РФ. А кредитные организации должны будут останавливать проведение операций физлиц, находящихся в розыске и включенных в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Исключение сделано для операций по уплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей, получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия.
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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф
Россия, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Госдума РФ
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями

Комитет ГД одобрил ужесточение контроль за финоперациями пособников террористов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкБанковские карты Visa и Mastercard
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© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 мая.
Сейчас граждане, включенные в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, вправе осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом в целях обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих дохода. В частности, они могут получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты; а также уплачивать налоги, штрафы, иные обязательные платежи.
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Однако, согласно пояснительной записке, есть случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия этих выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита.
В связи с этим законопроект предусматривает возможность совершения операций данной категорией граждан через определенные банковские счета – но для этого они должны будут подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, банков и банковских счетов.
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Росфинмониторинг должен рассмотреть заявление в течение 10 дней рабочих дней. Он может удовлетворить его или отказать заявителю, а также ограничить количество используемых банковских счетов либо способы совершения операций, если они проводятся без банковского счета. В случае удовлетворения заявления Росфинмониторинг будет доводить информацию об этом до кредитных организаций и Банка России.
Законопроектом также предлагается уточнить, какие доходы, помимо заработной платы, вправе получать и расходовать лица, включенные в перечень экстремистов и террористов, для обеспечения жизнедеятельности своей и своих иждивенцев. Виды иных доходов будет определять правительство РФ.
А кредитные организации должны будут останавливать проведение операций физлиц, находящихся в розыске и включенных в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Исключение сделано для операций по уплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей, получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия.
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