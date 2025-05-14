https://ria.ru/20250514/komitet-2016832861.html

Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями

Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями - РИА Новости, 14.05.2025

Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля за финансовыми операциями

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T11:07:00+03:00

2025-05-14T11:07:00+03:00

2025-05-14T11:10:00+03:00

россия

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

госдума рф

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На рассмотрение Думы его планируется вынести 20 мая. Сейчас граждане, включенные в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму, вправе осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом в целях обеспечения жизнедеятельности своей и проживающих с ними членов семьи, не имеющих дохода. В частности, они могут получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия и другие социальные выплаты; а также уплачивать налоги, штрафы, иные обязательные платежи. Однако, согласно пояснительной записке, есть случаи использования таких выплат для финансирования террористической деятельности, в том числе лицами, находящимися в розыске, а также неоднократного снятия этих выплат со своих счетов в различных кредитных организациях сверх законодательно установленного ежемесячного лимита. В связи с этим законопроект предусматривает возможность совершения операций данной категорией граждан через определенные банковские счета – но для этого они должны будут подать заявление в Росфинмониторинг с указанием планируемых операций, банков и банковских счетов. Росфинмониторинг должен рассмотреть заявление в течение 10 дней рабочих дней. Он может удовлетворить его или отказать заявителю, а также ограничить количество используемых банковских счетов либо способы совершения операций, если они проводятся без банковского счета. В случае удовлетворения заявления Росфинмониторинг будет доводить информацию об этом до кредитных организаций и Банка России. Законопроектом также предлагается уточнить, какие доходы, помимо заработной платы, вправе получать и расходовать лица, включенные в перечень экстремистов и террористов, для обеспечения жизнедеятельности своей и своих иждивенцев. Виды иных доходов будет определять правительство РФ. А кредитные организации должны будут останавливать проведение операций физлиц, находящихся в розыске и включенных в перечень лиц, причастных к экстремизму или терроризму. Исключение сделано для операций по уплате налогов, штрафов и иных обязательных платежей, получения и расходования ежемесячного гуманитарного пособия.

https://ria.ru/20250514/zaderzhanie-2016800828.html

https://ria.ru/20250428/siluanov-2013857899.html

https://ria.ru/20250507/lukashenko-2015578059.html

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россия, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), госдума рф