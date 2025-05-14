https://ria.ru/20250514/komitet-2016818838.html

Комитет Госдумы не поддержал правки в закон о пособии по уходу за ребенком

Комитет Госдумы не поддержал правки в закон о пособии по уходу за ребенком - РИА Новости, 14.05.2025

Комитет Госдумы не поддержал правки в закон о пособии по уходу за ребенком

Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал Думе отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:10:00+03:00

2025-05-14T10:10:00+03:00

2025-05-14T10:32:00+03:00

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

лдпр

социальные выплаты

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Комитет Госдумы по социальной политике рекомендовал Думе отклонить в первом чтении законопроект, которым предлагалось увеличить размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет с 40% до 60% от среднего заработка родителя, а также установить, что минимальный размер данного пособия должен быть равен 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка, передает корреспондент РИА Новости. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента группой депутатов Госдумы от ЛДПР и сенаторами во главе с лидером партии Леонидом Слуцким в январе. Изменения предлагалось внести в статью 15 закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и статью 11.2 закона "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством". Авторы законопроекта отмечали, что согласно действующему законодательству при выходе в декрет россиянки могут рассчитывать только на 40% от своего прежнего среднего заработка. По их словам, если женщина не работала, была уволена в связи с ликвидацией предприятия или стала мамой в период обучения в вузе, ей назначат минимальный размер пособия, который с учётом индексации составляет 9227,24 рубля, что является ниже регионального прожиточного минимума на ребёнка. Как ранее пояснял РИА Новости Слуцкий, сейчас слышно очень много призывов к девушкам и женщинам рожать и желательно в молодом возрасте, кроме того, обещаются различные меры поддержки и помощи, при этом, по его словам, сегодня мамы в декрете получают пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в среднем 15-20 тысяч рублей в месяц, а минимальный его размер и вовсе "немногим больше 9 тысяч рублей". "Неудивительно, что женщины в России не торопятся становиться мамами, пока не накопят финансовую подушку, ведь прожить на эти деньги с ребёнком на руках просто невозможно. Мы предлагаем увеличить данное пособие по уходу за ребёнком хотя бы до 60% от средней зарплаты, которую женщина получала до декрета, а минимальный размер этой выплаты приравнять к прожиточному минимуму на ребёнка в регионе. Это будет хоть и небольшим, но подспорьем для молодой семьи", – добавлял парламентарий. По мнению авторов инициативы, увеличение размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком могло способствовать росту рождаемости, а также снижению уровня бедности семей и улучшению их благосостояния.

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014224420.html

https://ria.ru/20250507/gosduma-2015487219.html

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общество, россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, социальные выплаты