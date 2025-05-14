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Ким Чен Ын посетил учения танковых войск - РИА Новости, 14.05.2025
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01:41 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kndr-2016781915.html
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск - РИА Новости, 14.05.2025
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения танковых войск и спецназа республики, отметив необходимость усовершенствования учебно-тренировочных элементов,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:41:00+03:00
2025-05-14T01:41:00+03:00
ким чен ын
корейская народная армия
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения танковых войск и спецназа республики, отметив необходимость усовершенствования учебно-тренировочных элементов, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Тринадцатого мая прошли тактические комплексные учения подразделений спецназа, соревнования между подразделениями танкистов и показательные совместные огневые учения для проверки соответствия критериям универсальных батальонов... Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу обороняющего столицу корпуса Корейской Народной Армии и наблюдал за методическим показом тактических учений по родам войск, проводимых в рамках системы занятий Слета командиров области военных учений", - говорится в сообщении. Согласно ЦТАК, лидер КНДР указал на необходимость усовершенствовать в полном объеме тренажеры и элементы учебного плаца, внедрить в тренировки системы информатизации и реорганизовать тренировочный режим в соответствии с актуальными требованиями. При этом он подчеркнул, что для укрепления качественного перевеса армии КНДР следует организовывать боевые учения на основе принципа ведущей роли, самостоятельности и инициативности командиров.
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ким чен ын, корейская народная армия, кндр (северная корея), в мире
Ким Чен Ын, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея), В мире
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск

Ким Чен Ын посетил тактические учения танковых войск и спецназа КНДР

© Фото : ЦТАКЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : ЦТАК
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения танковых войск и спецназа республики, отметив необходимость усовершенствования учебно-тренировочных элементов, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Тринадцатого мая прошли тактические комплексные учения подразделений спецназа, соревнования между подразделениями танкистов и показательные совместные огневые учения для проверки соответствия критериям универсальных батальонов... Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу обороняющего столицу корпуса Корейской Народной Армии и наблюдал за методическим показом тактических учений по родам войск, проводимых в рамках системы занятий Слета командиров области военных учений", - говорится в сообщении.
Согласно ЦТАК, лидер КНДР указал на необходимость усовершенствовать в полном объеме тренажеры и элементы учебного плаца, внедрить в тренировки системы информатизации и реорганизовать тренировочный режим в соответствии с актуальными требованиями. При этом он подчеркнул, что для укрепления качественного перевеса армии КНДР следует организовывать боевые учения на основе принципа ведущей роли, самостоятельности и инициативности командиров.
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