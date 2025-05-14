https://ria.ru/20250514/kndr-2016781915.html
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск - РИА Новости, 14.05.2025
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения танковых войск и спецназа республики, отметив необходимость усовершенствования учебно-тренировочных элементов,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T01:41:00+03:00
2025-05-14T01:41:00+03:00
2025-05-14T01:41:00+03:00
ким чен ын
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил тактические учения танковых войск и спецназа республики, отметив необходимость усовершенствования учебно-тренировочных элементов, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Тринадцатого мая прошли тактические комплексные учения подразделений спецназа, соревнования между подразделениями танкистов и показательные совместные огневые учения для проверки соответствия критериям универсальных батальонов... Ким Чен Ын посетил 60-ю учебную базу обороняющего столицу корпуса Корейской Народной Армии и наблюдал за методическим показом тактических учений по родам войск, проводимых в рамках системы занятий Слета командиров области военных учений", - говорится в сообщении. Согласно ЦТАК, лидер КНДР указал на необходимость усовершенствовать в полном объеме тренажеры и элементы учебного плаца, внедрить в тренировки системы информатизации и реорганизовать тренировочный режим в соответствии с актуальными требованиями. При этом он подчеркнул, что для укрепления качественного перевеса армии КНДР следует организовывать боевые учения на основе принципа ведущей роли, самостоятельности и инициативности командиров.
https://ria.ru/20250509/kndr-2015895348.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Ким Чен Ын, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея), В мире
Ким Чен Ын посетил учения танковых войск
Ким Чен Ын посетил тактические учения танковых войск и спецназа КНДР