Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение россиян к клевете - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:06 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/kleveta-2016782481.html
Опрос показал отношение россиян к клевете
Опрос показал отношение россиян к клевете - РИА Новости, 14.05.2025
Опрос показал отношение россиян к клевете
Семь из десяти (70%) россиян считают, что клевета - это серьезная проблема для современного общества, 63% респондентов поддерживают законопроект, меняющий... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T02:06:00+03:00
2025-05-14T02:06:00+03:00
общество
вциом
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91603/70/916037027_0:861:6001:4236_1920x0_80_0_0_7b49ef5d25d1cd44e096c61c342ca5eb.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Семь из десяти (70%) россиян считают, что клевета - это серьезная проблема для современного общества, 63% респондентов поддерживают законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости. Большинство (70%) опрошенных заявили, что клевета, используемая во вред человеку, это серьезная проблема общества. При этом 64% россиян сказали, что лично сталкивались с клеветой в свой адрес, 33% - не сталкивались с таким. Согласно результатам опроса, 80% никак не наказывали тех, кто на них клеветал, 5% рассказали, что разговаривали с обидчиком и опровергали ложь, и только 3% тех, кто сталкивался с клеветой, решали эту проблему в судебном порядке. Среди россиян, не сталкивавшихся с клеветой, 14% ответили, что если бы такое произошло, то они наказали бы клеветника в рамках закона, 6% высказали бы свое мнение, 4% хотели бы наказать обидчика физически, 52% ничего не предпринимали бы. Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Законопроектом предусматривается перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат. Более половины (63%) россиян этот законопроект поддерживают, 24% опрошенных сказали, что они такое решение скорее не поддерживают, следует из данных опроса ВЦИОМ. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20250418/putin-2011986364.html
https://ria.ru/20250403/gd-2009020753.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91603/70/916037027_0:0:6001:4500_1920x0_80_0_0_3f0d260b4bd45a241f654652ce949079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вциом, госдума рф
Общество, ВЦИОМ, Госдума РФ
Опрос показал отношение россиян к клевете

ВЦИОМ: 73 процента россиян назвали клевету серьезной проблемой для общества

© Fotolia / Pavel IgnatovСоциологический опрос
Социологический опрос - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / Pavel Ignatov
Социологический опрос. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Семь из десяти (70%) россиян считают, что клевета - это серьезная проблема для современного общества, 63% респондентов поддерживают законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету, свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, который есть у РИА Новости.
Большинство (70%) опрошенных заявили, что клевета, используемая во вред человеку, это серьезная проблема общества. При этом 64% россиян сказали, что лично сталкивались с клеветой в свой адрес, 33% - не сталкивались с таким.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
18 апреля, 10:33
Согласно результатам опроса, 80% никак не наказывали тех, кто на них клеветал, 5% рассказали, что разговаривали с обидчиком и опровергали ложь, и только 3% тех, кто сталкивался с клеветой, решали эту проблему в судебном порядке.
Среди россиян, не сталкивавшихся с клеветой, 14% ответили, что если бы такое произошло, то они наказали бы клеветника в рамках закона, 6% высказали бы свое мнение, 4% хотели бы наказать обидчика физически, 52% ничего не предпринимали бы.
Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, меняющий порядок привлечения к ответственности за бытовую клевету. Законопроектом предусматривается перевод уголовных дел о клевете без отягчающих обстоятельств в категорию уголовных дел частно-публичного обвинения, которые возбуждаются не иначе как по заявлению потерпевшего или его законного представителя, но прекращению в связи с примирением потерпевшего с обвиняемым не подлежат.
Более половины (63%) россиян этот законопроект поддерживают, 24% опрошенных сказали, что они такое решение скорее не поддерживают, следует из данных опроса ВЦИОМ.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 апреля 2025 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
ГД приняла в I чтении проект о привлечении к ответственности за клевету
3 апреля, 05:53
 
ОбществоВЦИОМГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала